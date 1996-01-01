"Революция" от Levi's

В конце прошлой недели во Владивостоке, в торговом центре "Спорт-маркет", открылся концептуальный магазин Levi's. С этого года известнейший джинсовый бренд оформляет все свои магазины в новом фирменном стиле Revolution, сменив привычный красный цвет на черно-белый.

Появившиеся больше 150 лет назад джинсы давно перестали быть робой американских ковбоев, преодолели все государственные границы и стали любимейшей одеждой всех времен, народов и возрастов. Неистребимая любовь к ним толкает даже мэтров высокой моды на создание "джинсовых линий", но общепризнанных, собственно джинсовых брендов в мире немного. Levi's - один из них.

В магазине представлен практически весь спектр продукции Levi's за исключением детской одежды, но ее пока в Россию не ввозят. Особенность последней коллекции Levi's не только джинсы, но и футболки, рубашки, толстовки хорошего качества. И они оказались очень востребованными: объемы продаж по всему миру превысили все расчетные показатели.