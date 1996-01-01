В погоне за адреналином

Проводить отпуск на пляже, со скрипом переворачиваясь с боку на бок, - это не отдых - считают в компании DNS. Чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения, необходима порция адреналина.

Здравствуйте, горы!

Так сложилось, что в рамках одной компании встретились люди, которые со школьных лет любили путешествовать на своих двоих, покоряли близлежащие вершины, ходили в походы - тогда возможностей для активного отдыха было не так много. То ли дело теперь: горные лыжи, сноуборд, виндсерфинг, дайвинг... "Вряд ли это можно назвать экстримом, - говорит директор по корпоративным продажам Константин БОГДАНЕНКО. - Для меня экстремальные виды спорта - это те, что связаны с явной опасностью для здоровья. А то, чем занимаемся мы, просто активный образ жизни".

Как все начиналось? В конце 90-х гг. группа сотрудников компании DNS отправилась в Арсеньев на сопку Обзорная попробовать свои силы на горнолыжной трассе. Кому-то пришелся по душе сноуборд, кому-то лыжи, и с тех пор каждую зиму их манят к себе снежные вершины. Постепенно география расширялась: излюбленными местами зимнего отдыха стали Камчатка, Сахалин, Байкальск, Хабаровск, а вот китайские и корейские горнолыжные курорты, увы, не произвели особого впечатления.

"Камчатка - настоящий рай для фри-райдеров, - рассказывает г-н Богданенко (фри-райд - свободный спуск по неподготовленному склону. - Прим. "ДК"). - На вершину вулкана нас доставляют на вертолете, а оттуда - вниз по целине на горных лыжах или на сноуборде. Как-то раз мы отдыхали вместе с австрийцами и швейцарцами: они объездили все европейские курорты и говорят, что там уже не интересно. А на Камчатке такая глушь, которая им и не снилась, начиная с российского вертолета, в который поначалу и заходить-то страшно. Что же касается карвинга (техническое катание), то он требует идеальной подготовки трассы, а за этим лучше ехать в Байкальск. Если судить по качеству и разнообразию трасс, это один из лучших российских курортов, к тому же цены там приемлемые и климатические условия вполне подходящие. Ну а в этом году мы собираемся в Финляндию - отдохнуть и заодно повысить уровень спортивной подготовки".

Лето круглый год

Среди летних видов активного отдыха сотрудникам компании полюбились виндсерфинг, кайтсерфинг и дайвинг.

Досье Виндсерфинг - скольжение по воде на легкой доске под парусом. В кайтсерфинге роль паруса выполняет воздушный змей. Дайвинг - подводное плавание с аквалангом.

"В Приморском крае много интересных мест для дайвинга, - считает Александр БОГДАНОВИЧ. - Мое любимое - бухта Витязь Хасанского района. Уникальность нашего региона в том, что в Приморье смешиваются теплые и холодные течения, поэтому в период с августа до середины октября к нам заходят тропические виды рыб. Кроме того, здесь много затонувших объектов, начиная от танкеров и заканчивая шхунами и подводными лодками. Кораллов у нас нет, зато в изобилии представлены асцидии, актинии, губки, десятки видов иглокожих всевозможных цветов и форм".

Впрочем, для того, чтобы предаться любимому занятию, необязательно дожидаться лета - можно посреди зимы отправиться в жаркие страны, к примеру, в Таиланд или во Вьетнам. Если говорить о более экзотических вариантах, то любителям активного отдыха из DNS особенно запал в душу остров Сайпан (входит в Содружество Северных Марианских островов).

У Сайпана много достоинств - на редкость благоприятный климат (температура воды и воздуха +27 С круглый год, колебания незначительны), отсутствие опасных насекомых и змей, доступность острова для туристов (чтобы попасть на Сайпан, не нужно оформлять визу), достойный сервис, наконец, богатая история (достаточно вспомнить голливудский фильм "Говорящие с ветром", чтобы оценить, какие страсти кипели на Марианских островах в середине прошлого века). Развлечений в общепринятом понимании на Сайпане маловато, зато остров предоставляет отличные возможности и для серферов, и для дайверов (гроты, уникальный подводный мир, затонувшие корабли, самолеты и пр.).

Еще одно увлечение, которое "работает" не только летом, но и в межсезонье - "покатушки", байкерские походы, внедорожные путешествия и джиперские гонки. "Наша компания периодически спонсирует мероприятия, которые проводит внедорожный клуб "Шатун", - рассказывает Константин Богданенко. - А в прошлом году мы участвовали в "Экспедиции-Трофи 2005" - проехали всю страну от Мурманска до Владивостока. Преодолеть 15 тыс. км за две недели, да еще и по российским дорогам - непростая задача, кроме того, были соревнования на выживание, на ориентирование. И хотя победителями мы не стали, экспедиция и в самом деле произвела большое впечатление: это сложная, напряженная гонка, где побеждают профессионалы высокого класса".

Прошлой зимой сотрудники компании две недели путешествовали по Камбодже, пользуясь местными видами транспорта. Из камбоджийских достопримечательностей особенно запомнился Храм в джунглях (Андкор), а что поразило больше всего - так это социокультурные контрасты. Камбоджийцы - народ доброжелательный и приветливый, на лицах всегда сияют улыбки. Глядя на этих людей, трудно представить, что каких-то тридцать лет назад в этой маленькой стране "красные кхмеры" во главе с Пол Потом уничтожили несколько миллионов своих соотечественников - почти четверть населения.

Активный отдых как фактор успеха

В DNS говорят, что никаких сверхъестественных физических способностей ни для зимних, ни для летних увлечений не требуется - нужно просто поддерживать себя в форме. В самом деле активный отдых хорош еще и тем, что стимулирует человека постоянно заниматься спортом, посещать тренажерный зал - иначе никакого удовольствия ни от виндсерфинга, ни от сноуборда ты не получишь. Большая физическая сила здесь ни к чему, что действительно необходимо - так это техника. Но для того, чтобы освоить технику, нужны тренированные мышцы и, конечно, выносливость.

Одна из "достопримечательностей" компании - корпоративный гараж, где хранится спортивный инвентарь и снаряжение для различных видов активного отдыха (одних только досок для виндсерфинга более десяти штук). Еще один важный атрибут - "переходящий" костыль с наклейками из разных городов и стран: травмы случаются - такова жизнь, главное не воспринимать это как трагедию.

Какая польза предприятию от совместного активного отдыха? "Я считаю, что это одна из причин успешности нашей компании, - говорит Константин Богданенко. - Хорошо, когда у сотрудников есть возможность проявить себя не только на работе, но и за ее пределами, пообщаться в другой обстановке и "выпустить пар". Мы научились разделять личные и деловые отношения, поэтому на отдыхе все равны: как только заканчивается рабочий день, люди перестают быть начальниками и подчиненными, все мы - как одна большая семья, и цели у нас одни. А это значит, что на работе никто не тянет одеяло на себя, не пытается решить личные проблемы за счет компании, скрыть свои истинные намерения или переложить ответственность на другого. Главное, что дает нам совместный отдых, - ощущение себя единым целым".