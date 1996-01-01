Дальневосточный цемент наступает

На повестке дня всех субъектов РФ реализация одного из важнейших национальных проектов "Доступное жилье - гражданам России". Где-то этот процесс идет быстрее, где-то отстает. Одним из условий успешного продвижения программы является достаточный уровень производства стройматериалов. В этом ряду производство цемента является одним из важнейших элементов отрасли. Уже сейчас эксперты бьют тревогу по поводу объемов его производства в России.

Состояние отрасли

Уровень производства цемента считается одним из основных показателей развития экономики страны в целом. Рост производства цемента свидетельствует о растущей экономике. Падение - вызывает тревогу. В последние годы производство цемента в России неуклонно росло. Однако эксперты признают, что достигнутого уровня в дальнейшем может быть недостаточно, что грозит невыполнением программы массового жилищного строительства.

В октябре текущего года, давая пресс-конференцию в Москве, полномочный представитель президента в ДВФО Камиль ИСХАКОВ уже высказывал озабоченность по поводу производства строительных материалов на Дальнем Востоке. Большинство стройматериалов завозится в регион из соседних стран, в основном из Китая и Кореи. Дальний Восток пока еще в достаточном количестве производит цемент, но будет ли его хватать в будущем?

Досье По данным экспертов, для успешной реализации федеральной программы "Доступное жилье - гражданам России" к 2010 году в нашей стране должно производиться 90 млн т цемента ежегодно. По данным Госкомстата, объем производства цемента в России в 2005 г. составил 48,5 млн т. По итогам 2006 г. прогнозируется рост до 53 млн т.

Для специалистов показателем является уровень потребления цемента на душу населения, так как он демонстрирует динамику развития промышленности и экономики в целом. По данным за 2005 г., потребление цемента на душу населения составляло в мире 350 кг на человека, в Китае этот уровень составлял около 800 кг/чел., в России - 334 кг/чел., а в ДВФО - всего 203 кг/чел. Казалось бы, среднероссийское потребление цемента соответствует среднемировому, но проблема в том, что по территории России уровень потребления крайне неравномерен. Если сравнивать дальневосточный рынок с европейской частью и Москвой, где потребление приближается к 500 кг на человека, на Дальнем Востоке он ниже в 2 раза. Еще три года назад регион потреблял и того меньше - 174 кг/чел.

На уже упомянутой октябрьской пресс-конференции Камиль Исхаков оговорился, что на сегодняшний день на Дальнем Востоке полностью отсутствуют цементные производства. На самом деле в регионе действуют три цементных предприятия: ОАО "Спасскцемент", в состав которого входят Спасский и Новоспасский заводы (Приморский край), ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская автономная область), и небольшой завод в Якутии. Их суммарная производственная мощность составляет более 4 млн т цемента в год. Новоспасский цементный завод (ОАО "Спасскцемент") является из них самым крупным и, более того, одним из самых современных цементных производств в России.

Досье В 2005 г. структура отгрузок цемента на рынок Дальнего Востока выглядела следующим образом: "Спасскцемент" - 54%, "Теплоозерскцемент" - 21%, "Якутцемент" - 18%, "Камчатцемент" + "Колымацемент" - 3%, Сибирские и прочие заводы России - 4%.

Оператором рынка цемента на Дальнем Востоке является УК "Парк Групп", в управлении которой находятся крупнейшие цементные мощности - ОАО "Спасскцемент" и ОАО "Теплоозерский цементный завод". По оценке специалистов, уровень производства спасского и теплоозерского цементных заводов составляет более 1 млн т цемента в год.

Состояние рынка

Территориальная удаленность Дальнего Востока обеспечила практический монополизм "Парк Групп" на цементном рынке региона, хотя до недавнего времени существенно осложняла доступ дальневосточного цемента в другие регионы России. Львиная доля выпускаемого в регионе цемента шла на нужды местной стройиндустрии. География поставок ОАО "Спасскцемент", представленная в таблице, свидетельствует о том, что главным потребителем его цемента является Приморский край, с существенным отставанием идет Хабаровский край и далее Амурская и Сахалинская области. Что касается рынка сбыта продукции ОАО "Теплоозерский цементный завод", то здесь картина несколько иная. На Хабаровский край и ЕАО приходится до 41% и более объема его реализации, на Амурскую область - 43%, на Приморский край - 8,5%, на Сахалинскую область - 3% и прочие - 0,5%.

По данным УК "Парк Групп", в географии отгрузок цемента наметились позитивные тенденции. За 10 месяцев текущего года поставки цемента в удаленные от Дальнего Востока регионы России составили более 19 тыс. т. Причем они осуществлялись в Читинскую и Иркутскую области (4 тыс. т и 2,6 тыс. т), Бурятию (6,9 тыс. т) и даже в Москву (5,9 тыс. т). И в будущем, судя по поступающим заявкам, отправки цемента в европейскую часть России будут только расти. Состояние рынка цемента таково, что Дальний Восток в отличие от центра России, Урала и Сибири остается единственным регионом с избыточными мощностями по производству цемента.

Наши завоевывают Россию

Еще три года назад самое длинное транспортное плечо, позволяющее выдерживать ценовую конкуренцию и поставлять цемент с дальневосточных заводов, не превышало 3 тыс. км. Хотя во всем мире максимальным транспортным плечом доставки цемента считается 1 тыс. км. Сегодня с учетом нарастающего дефицита цемента "Спасскцемент" стабильно грузит его в московский регион. Более того, начаты поставки клинкера в Азербайджан.

По экспертной оценке, нынешнее благоприятное для дальневосточных заводов состояние российского рынка цемента сложилось еще по той причине, что европейские регионы не могут покрыть собственный дефицит в цементе из-за невозможности импортных поставок из Европы. Дело в том, что в соответствии с подписанным Киотским протоколом европейские страны вынуждены были ограничить выпуск цемента и оставить на своих территориях только помольные установки. Более того, они обязаны придерживаться жестких требований по содержанию в цементе хрома. Оказалось, что только малое число действующих в Европе заводов в состоянии выполнить эти требования. Таким образом, возникший в европейской части России дефицит цемента можно покрыть только с востока.

На сегодняшний день дальневосточные заводы оказались завалены заявками с Урала, из Сибири, московского региона и даже из Санкт-Петербурга. Причем эти заявки заводы в состоянии выполнить в полном объеме. И тем не менее изолированность Дальнего Востока от центра России не исчерпана спросом. Возникла проблема в другом - теперь уже в недостатке подвижного железнодорожного состава. Цементным заводам не в чем возить цемент. Причем цементникам не обещают, что ситуация с подвижным составом изменится к лучшему. РАО "РЖД" рекомендует производителям цемента выходить из положения самостоятельно, т. е. покупать вагоны.

Как прокомментировали ДК данную ситуацию в УК "Парк Групп", инвестиционной программой этот вариант предусматривается. Правда, РЖД предлагает такой тариф на обратный прогон пустых вагонов, который не позволит окупить затраты на их приобретение за нормативный срок эксплуатации. Тем не менее, чтобы не терять рынок производители цемента готовы пойти на условия монополиста.

Импорт - тоже не препятствие

Несмотря на отсутствие на местном рынке дефицита в цементе, Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) регистрирует импортные поставки его на территорию ДВФО. Если брать в целом импортно-экспортные операции, то за период с 2004 года по 2005 год и 9 месяцев 2006 года через таможни ДВТУ осуществлялся ввоз цемента из 13 стран и вывоз в 6 стран. При этом, как следует из статистических данных ДВТУ, ввоз цемента значительно превышал его вывоз. От трети до половины зафиксированного импорта пришлось в эти годы на шлакопортландцемент производства Японии. Он поставлялся на строительство завода СПГ в Сахалинской области (проект Сахалин-2). В 2004 г. объем поставок ШПЦ составил 22,5 тыс. т, в 2005 г. - 40 тыс. т.

Остальная доля пришлась на так называемый обычный серый цемент: в 2004 г. - 46,4 тыс. т, в 2005 г. - 27 тыс. т, задекларированый на находкинском таможенном посту. Правда, по некоторым оценкам, этот цемент не поступал на территорию России и был использован как товар прикрытия. В соответствии с данными ДВТУ, импортом цемента с 2004 по 2006 годы занимались 99 компаний. Как бы там ни было, но показатели ввоза цемента на дальневосточный рынок по своему уровню не критичны. Если сравнивать их с уровнем производства, то импорт составил примерно 1,8% от местного объема производства.

Досье Экспорт цемента через таможни ДВТУ осуществлялся в Австралию, Гонконг, Японию, Республику Корея, ОАЭ, США.

Досье Импорт цемента через таможни ДВТУ осуществлялся из Австралии, Германии, Дании, Индонезии, Италии, Канады, Китая, КНДР, Республики Корея, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ.

Что касается экспортных поставок, то в их структуре основную долю составляли поставки клинкера производства "Спасскцемент": 2004 г. - 7 тыс. т, 2005 г. - 5 тыс. т, 2006 г. (9 месяцев) - 2,1 тыс. т. Остальной объем был представлен образцами бурового цемента, отправляемыми компаниями "Эксон Нефтегаз Лимитед", и судовыми припасами.

Нацпроект подтянет стройиндустрию

Старт национальной жилищной программы, которую Правительство РФ намерено воплотить в жизнь, подогреет рынок цемента и, как можно предположить, обострит конкурентную борьбу как за сам цемент, так и за цементные мощности. В последнее время помимо этого на многочисленных форумах и конференциях по экономике крупный бизнес, федеральные и региональные органы власти представляют крупные инфраструктурные проекты, намеченные к реализации в Дальневосточном регионе. В первую очередь это проекты в области энергетики, транспорта, а теперь и строительства жилья. Большинство из них пока остается на словах. Однако начато строительство дороги Чита - Хабаровск, построена после длительного перерыва Бурейская ГЭС. В государственных проектах развития энергетики числятся строительство и ввод в строй Нижне-Бурейской, Усть-Среднеканской и Вилюйской ГЭС-3. Программой также предусмотрено строительство каскада низконапорных гидроэлектростанций на реках Зея (Амурская область) и Учур (Якутия). И если в отношении государственной программы строительства дорог еще можно посомневаться из-за неясности источника финансирования, то строительство энергетических мощностей и портов, объектов инфраструктуры освоения шельфовых месторождений нефти и газа - это те реальные проекты, которые способны подтянуть не только российские деньги, но и средства иностранных инвесторов.

Если посмотреть на рынок цемента России и ближайших к нам стран с точки зрения собственности на производственные мощности, отчетливо просматривается активизация процессов слияний и поглощений. С учетом рыночных изменений может повысится интерес и к дальневосточным цементным заводам. В частности, он может выразиться в долгосрочном партнерстве, основанном на совместной реализации инвестиционных проектов. Проблемной стороной старых российских заводов является уровень модернизации производства. Несмотря на то, что Новоспасский завод считается одним из самых новых, задача переоборудования стоит и здесь. Нельзя забывать, что рядом с нами находится стремительно развивающийся китайский рынок.

Оценивая перспективы рынка цемента, руководство УК "Парк Групп" в настоящее время активизирует программу обновления оборудования на "Спасскцементе" и Теплоозерском цементном заводе. Недавно делегация менеджеров УК посетила Китай, где познакомилась с современным цементным производством. Возможно, этот визит станет началом будущего сотрудничества.