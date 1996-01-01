Снять квартиру станет дороже

По наблюдениям аналитиков, на рынке аренды квартир в ближайшее время может произойти заметный рост арендных ставок.

Об этом, в частности, свидетельствуют такие факторы, как отстающий рост цен арендной платы по отношению к росту цен на жилье, произошедшему за последний год. Если цены на квартиры выросли вдвое, то арендная плата в среднем поднялась на 15-20%.