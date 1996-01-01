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Власть хочет убрать препоны, которые сама и создала

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в Градостроительный кодекс и некоторые отдельные законодательные акты РФ", сообщают "ФК-Новости". Документ устраняет административные барьеры и создает условия для увеличения объемов жилищного строительства. Вот основные меры:

1) установить критерии признания территории, подлежащей развитию, и условия договора о развитии застроенной территории;

2) передать субъектам РФ полномочия РФ по распоряжению земельными участками с/х назначения на 1,5 года с даты принятия решения о включении этих участков для строительства;

3) установить, что предметом залога по договору ипотеки могут быть земельные участки, находящиеся в муниципальной или неразграниченной собственности, если они предназначены для жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, полученного на их обустройство инженерной инфраструктурой;

4) порядок установления и изменения черты населенных пунктов, а также включение, либо исключение земельных участков в/из черты населенных пунктов является переводом этих земель в другую категорию, либо переводом из других категорий в земли населенных пунктов;

5) расширить перечень объектов, проектная документация которых подлежит госэкспертизе на федеральном уровне, - объекты использования атомной энергии, автодороги федерального значения и относящиеся к ним инженерные сооружения транспортной инфраструктуры; гидротехнические сооружения и др.;

Предусматривается вступление закона в силу с 1 января 2007 года, за исключением отдельных положений.

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