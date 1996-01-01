Коровы-иностранки "прижились" хорошо

Около 100 австралийских племенных коров голштино-фризской и герефордской породы из 294 буренок, поступивших ранее в Чугуевский район, перебрались на новое место жительства - в хозяйства Яковлевского района.

Как сообщили в пресс-службе чугуевской мэрии, коровы-иностранки хорошо перенесли трехмесячный карантин в совхозе "Дружба". Им сделаны все необходимые прививки. Результаты адаптации животных чугуевские животноводы оценивают как успешные.