Городская недвижимость хорошо пошла

К концу года торги по продаже муниципальных объектов недвижимости достигли рекордных показателей. Так, в ноябре только за два дня торгов муниципальное учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" реализовало объектов на сумму более 90 млн руб.

По одному из лотов цена за квадратный метр перешагнула планку в $2000. Всего, по словам директора Агентства Сергея СМИРНОВА, "до конца года предстоит продать около 160 объектов недвижимости на сумму в 400 млн руб." Список объектов уже утвержден решением думы г. Владивостока. Поэтому все заинтересованные в приобретении недвижимости, и в первую очередь арендаторы, приглашаются принять участие в торгах.