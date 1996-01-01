В гостях у Снежной Королевы

Любителей зимнего отдыха ждут в 13 горнолыжных комплексах Южной Кореи. Горнолыжный сезон в этой стране длится с ноября по начало марта. Кроме того, зимой в Корее можно побывать на горячих источниках.

С декабря 2006-го по март 2007-го на курортах Йонгпхен и Муджу пройдет лыжно-снежный фестиваль. Множество туристов из стран Юго-Восточной Азии приезжают сюда на три дня, чтобы насладиться катанием на горных лыжах и поучаствовать в разнообразных мероприятиях, проводимых в рамках этого фестиваля.

В дневную программу такого тура входят занятия с инструктором, увлекательные соревнования по катанию на горных лыжах, сноуборде и санях. Вечером вашему вниманию будет представлено разнообразное шоу: национальные корейские танцы, музыкальные концерты и популярные у иностранцев корейские представления, такие, например, как Tokebi Storm.

Еще один популярный зимний фестиваль проходит в природном парке Тэбэксан, провинции Канвондо. Он уже приобрел достаточную популярность в Корее, обещает много интересного и в наступающем сезоне. В рамках фестиваля устраивают конкурс и выставку снежных скульптур, проводят зрелищные мероприятия с участием гостей - спуск по ледовым горкам, катание в собачьей упряжке, традиционные состязания воздушных змеев.

Среди горнолыжных курортов славится и Муджу. Курорт Муджу расположен в гористой местности, внутри национального парка Deogyusan. Здесь проходила зимняя Олимпиада 1997 года. Курорт известен своим спуском Шелковый путь длиной в 6,2 км. А между катаниями туристы могут насладиться купанием в ваннах с водой из горячих источников, расположенных под открытым небом. Температура воды 41-43ОС остается неизменной круглый год.

Другой популярный курорт - Феникс-парк. Это целый город для отдыха, с отелем, кондоминиумами, горнолыжным курортом и курсами гольфа. Парк представляет сноубордистам высококачественные спуски на самой вершине курорта, на высоте 1050 м. над уровнем моря. Для любителей сноуборда здесь есть масса различных трамплинов.