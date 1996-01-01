Выплаты "новогодних" премий взвинтят цены на жилье

Выплаты бонусов и премий в крупных компаниях по итогам года становятся в России серьезным экономическим показателем. В этом году их суммарный объем может достичь $5 млрд, или 0,5% ВВП.

По прогнозам, столь крупные выплаты могут повлиять на состояние рынков. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина АПРЕЛЕВА, на рынке жилья в начале 2007 года в крупных городах ожидается рост цен на квартиры примерно на 4%.