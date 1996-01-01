Квартиры в Питере начали дешеветь

Стоимость квадратного метра жилья в Санкт-Петербурге снижается, свидетельствуют данные исследования "Питерская Двушка" портала CenterEstate www.centerestate.ru.

В среднем за период с 14 октября по 14 ноября 2006 года цены в новостройках выросли на 1,6%, или на 8 у. е. Для сравнения, в прошлом месяце рост составил 3% - 34 у. е. за кв. м. А три ведущие петербургские компании снизили свои цены в ноябре на 9% ("Возрождение Петербурга") и 7% ("Инвестторг" и "Воин-В").

По словам специалистов, причина этого в том, что компании привязывают ценник к доллару, а не к евро.