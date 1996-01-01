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Ипотека добралась до коммуналок
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) расширило свои стандарты, разрешив банкам-агентам выдавать ипотечные кредиты на комнаты. Кредиты на комнаты не новость на рынке недвижимости, но до этого банки предпочитали выдавать их при условии, что вся квартира переходит в собственность заемщика. Теперь комнату по ипотеке может купить любой желающий. АИЖК и его партнеры говорят, что спрос на такие кредиты высокий.
Новый стандарт АИЖК, позволяющий банкам выдавать кредиты на комнаты, начал действовать с 1 сентября 2006 года, сообщает газета "Бизнес". Пока он функционирует в пилотном режиме в Алтайском крае, Москве и Московской области, скоро заработает в Санкт-Петербурге. "Условия кредитования по программе АИЖК стандартны", - сообщила газете директор департамента коммуникаций АИЖК Анна ЯРЦЕВА. По ее словам, введение кредитования на комнаты вызвано потребностями заемщиков. "Комнаты покупают для формирования отдельных квартир из-за высокой стоимости жилья (на большее не хватает средств) в крупных городах и вследствие недостатка готового жилья в малых и средних городах", - пояснила она.
"Спрос на коммуналки вынужденный, его трудно назвать рыночным", - согласен руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег РЕПЧЕНКО. По его оценке, стоимость комнаты в Москве не опускается ниже $50 тыс. и не превышает $100 тыс. Еще год назад за такую цену в столице можно было купить квартиру.
Банкиры говорят, что ипотека на комнату не новость для рынка и практически у каждого банка есть такие предложения. Но чаще всего банки ставят условием кредита на комнату оформление в собственность заемщика всей квартиры.
Банкиры считают, что в городах, где много коммунальных квартир и мало новой застройки, кредиты на комнаты будут востребованы. Поскольку комната является отдельным объектом, нотариально заверенный отказ соседей по квартире от преимущественного права покупки комнаты не требуется. Дополнительных рисков при ипотеке комнат не возникает. Правда, есть различие между комнатой в обычной квартире, где места общего пользования находятся в долевой собственности владельцев комнат, и коммунальной квартирой, где общая площадь - муниципальная. В последних есть риск расселения.
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