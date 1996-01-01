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Во всех ты, душечка, нарядах хороша!
Когда у женщины плохое настроение, она записывается к парикмахеру или идет по магазинам. Перевоплощение в красавицу помогает от хандры лучше всякого психотерапевта. Посещение магазинчиков с экзотической бижутерией и одеждой сделает из любой россиянки шамаханскую царицу.
Одеться с ног до головы, как жительница Индии, Непала или Тайваня, и прогуляться в таком виде по Светланской решаются немногие. Разве что в составе церемониальной процессии приверженцев "Харе Кришны". Владивостокские модницы предпочитают прикупить несколько восточных деталей туалета, и этого уже достаточно, чтобы выделиться.
Трусы от импотенции
Владелец небольшого магазинчика "Сиам" Дмитрий ЕГОРЧЕВ торгует натуральным шелком. Три года он проработал в сфере туристических услуг Таиланда, там и обзавелся знакомствами с людьми, занятыми в шелковом производстве. "Традиционные для Сиама шелкопрядение и шелкоткачество и сегодня остаются ведущими отраслями промышленности, - рассказывает Дмитрий, - но на улицах встретить человека в одежде из натурального шелка почти невозможно. Натуральный шелк - показатель статуса".
Шелк в бывшем Сиаме по старинке ткется вручную, на допотопных "бабушкиных" станках. И не потому, что у владельцев фабрики нет средств для обновления материальной части. На ручную работу больше спрос, считается, что мастерицы даже при поточном методе изготовления вкладывают в работу часть души. Кто его знает, может быть, это и правда. Гусеницы тайского шелкопряда славятся своей белой нитью, китайский шелкопряд дает только желтую. Ширина настоящей шелковой материи не может быть больше метра. По словам хозяина "Сиама", это не самый привычный для наших модниц размер, но "шелк шириной в полтора метра уже ширпотреб".
Наряды из натурального шелка носятся годами, такой материал не теряет внешнего вида от долгой носки. На выходные наряды есть отрезы авторского шелка, с росписью тайских художников по шелку. "Второго такого костюма точно не у кого не будет, - уверяет Дмитрий, - роспись существует в единичном экземпляре".
Чаще всего такой шелк берут на вечерние наряды. Из-за того что сама материя дорогая, покупательницы выбирают при пошиве самые простые модели. Иногда, насмотревшись голливудских фильмов о красивой жизни, такую материю берут на постельное белье. Служит оно лет десять и, по словам самих покупательниц, способствует сохранению романтических отношений между супругами. Есть и еще одно любопытное применение шелковой материи - из нее шьют лечебные мужские трусы. "И ее смейтесь, - обижается Дмитрий. - Помогают при легких формах импотенции".
Язык украшений
Падкими на бижутерию индийского производства оказались юные девушки и дамы бальзаковского возраста. Первых прельщает обилие ярких и весело звенящих деталей на браслетах, ожерельях и серьгах. Вторым важна, по их словам, аура изделия. "В Индии все делается вручную и малыми партиями, - уверяла меня одна из постоянных покупательниц магазинчика "Новая Индия". - Авторская работа заметна сразу, к тому же не приходится выкладывать за эксклюзив целое состояние".
Популярности индийским украшениям добавляют модные салоны фэн-шуй и эзотерической литературы. Вместе с благовониями они продают диски с медитативной музыкой и амулеты. "В книгах написано, что украшение не бывает просто украшением, оно всегда несет на себе какую-то тонкую, духовную информацию, - рассказывает продавец одного из таких салонов. - Украшение также выступает в роли амулета, оберега. Серьги, браслеты, цепочки, кулоны, ожерелья несут отпечаток не только личных вкусовых пристрастий владелицы. Они могут рассказать и о семейном положении, и о знаке зодиака, и о том, каких партнеров в жизни женщина предпочитает. Правда, для того чтобы понимать язык украшений, нужно и самому в них разбираться". Однако, по словам все тех же продавцов экзотической бижутерии, большинство покупательниц не обременяет себя изучением каких-либо трактатов по указанной тематике. Так что зрелая дама, носящая украшения юной девушки, не редкость.
Бывают и противоположные казусы: покупательница желает купить украшение, несущее дополнительную символическую нагрузку. Честный продавец, конечно же, расскажет, что кустарное производство бижутерии в Индии давно уже ориентировано на экспорт: "Серьги - это просто серьги, а сумочка - просто сумочка. Нет в них никакой модной восточной эзотерики".
Владелец магазинчика "Новая Индия" со странным именем ДАМОДАР поведал, как на самом деле изготавливается вся эта бижутерия. Проехав всю Индию с севера на юг и с запада на восток, он уяснил для себя, что это обычно семейный бизнес. Даже если производством украшений занимаются на фабрике, а не дома на коленке, то выглядит сам процесс по европейским меркам непрезентабельно: фабрика представляет собой огороженную территорию с парой-тройкой крытых от дождя помещений, где рабочие все на тех же коленках производят экспортный товар. "Никаких дизайнеров по серьгам-кольцам у них нет, каждый придумывает сам для себя", - рассказывает Дамодар.
Кстати, индийские мотивы в украшениях сейчас успешно повторяются в китайской и корейской бижутерии. Многие околоэзотерические магазинчики этим пользуются, чтобы не ездить за товаром в саму Индию. Путь неблизкий и недешевый, только перелет Владивосток - Москва - Дели встанет в полторы тысячи долларов. Впрочем, отличить китайский товар от индийского можно и не будучи крупным специалистом в украшениях. Например, в Китае металлический каркас для сережек штампуется на станках, а стразы и полудрагоценные камни наклеиваются вручную. В результате получается ровная симметричная заготовка и криво приклеенные камни. В Индии проволока гнется вручную, потому не может быть точно симметричной. А камни, часто оказываются приклеенными неточно, по вдохновению. Вот вам и коренное отличие.
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