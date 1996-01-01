Здоровье в частных руках

Завершено исследование рынка частного здравоохранения г. Владивостока. В ходе исследования специалистами маркетингового агентства "МАРКУС" были выделены основные проблемы рынка частной медицины, препятствующие его развитию.

Исследование включало в себя два этапа. На первом, методом глубинных интервью выяснялось: почему жители нашего города обращались именно в частные или именно в государственные медицинские учреждения (больницы, поликлиники, диагностические центры и т. п.) Каковы достоинства и недостатки местных медицинских учреждений? Каково отношение горожан к частным медицинским учреждениям? В результате первого этапа были определены гипотезы, которые проверялись на втором этапе, методом телефонного опроса. Всего во Владивостоке за последние полгода пользовались услугами только государственных учреждений - 66% респондентов, пользовались услугами только частных учреждений - 12% респондентов и пользовались услугами как государственных, так и частных учреждений - 22% респондентов.

"Исследование показало, что рынок частных медицинских услуг более узкий (по количеству потребителей) рынка государственного здравоохранения, - комментирует результаты исследования руководитель проектов МА "МАРКУС" Виктория ЗАГАЙНОВА. - Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, рынок частной медицины моложе. Во-вторых, частные медицинские учреждения в основном специализируются в какой-либо конкретной области. В-третьих, оказание услуг в частной медицине всегда платное, в отличие от бюджетной медицины".

В ходе исследования были выявлены не только проблемы, но и возможности рынка частной медицины.

В целом результаты исследования показали значительный потенциал для роста рынка частной медицины, что доказывают следующие факты: 64% пользователей услуг государственных учреждений рассматривали возможность обращения в частные медицинские учреждения, но не обращались; только 24% опрошенных со средним уровнем дохода и 33% с высоким уровнем дохода обращается в частные лечебно-профилактические учреждения.

Что же мешает частной медицине развиваться более активно? "В результате исследования были выявлены проблемы, или так называемые стереотипы рынка частных медицинских услуг, препятствующие его развитию, - продолжает Виктория Загайнова. - Стереотип №1 - воспринимаемая высокая стоимость услуг. Я хочу подчеркнуть, что именно воспринимаемая, так как при рассмотрении ценовой политики частных медицинских учреждений в разрезе отдельно оказываемых услуг стоимость сравнима с госучреждениями. Стереотип №2 - обслуживание в частных клиниках очень дорогое, возможно, потому необходимо прохождение целого комплекса услуг, проведения комплексного обследования. Это, безусловно, вызвано не только объективными причинами необходимости обследования для постановки правильного диагноза, но и имиджем частной медицины в целом. Имидж "вытягивания" денег сложился потому, что частные клиники - это коммерческие компании, и они находятся на самообеспечении, поэтому значительные усилия направляют на увеличение объема продаж одному потребителю и продажи "комплекса" услуг. Стереотип №3 - воспринимаемый непрофессионализм врачей. Это вызвано несколькими факторами. В умах потребителей медицина оказалась сферой исключительно социальной, а коммерческая деятельность направлена на получение финансового результата, и совмещение этих двух сфер невозможно. Кроме этого, в большинстве случаев маркетинговые коммуникации частных медицинских учреждений направлены на продвижение самого медицинского учреждения, а не на персоны врачей, работающих в них. Широко распространен также стереотип недоверия к маленьким частным клиникам и стереотип непрозрачности процесса лечения.

Однако в имидже учреждений частного здравоохранения наряду с проблемами были выявлены и положительные черты. К ним опрошенные потребители услуг отнесли комфорт (93% опрошенных), внимательное отношение врачей к пациентам (73%). Интересным фактором, выделенным в результате исследования, стало то, что большинство потребителей уделяют большое внимание выбору именно врачей (по совету друзей, знакомых), а не выбору медицинского учреждения. То есть основным критерием выбора является не марка лечебного учреждения, а именно персона врача. Для одних пациентов очень важно, чтобы врач был с именем, т.е. известным в городе, 60% считают: "главное - попасть на хорошего врача". Для других важно, чтобы врач был "душевным", чтобы смог поддержать в трудную минуту. Еще одним фактором, на который пациенты обращают внимание при выборе медучреждения, является солидность помещения.

Несмотря на то, что рынок частных медицинских услуг обладает рядом проблем, препятствующим его развитию, он также обладает значительным потенциалом для роста. Например, за счет правильной организации комплекса маркетинга у руководителей есть возможность переломить сложившиеся в умах потребителей стереотипы. "Особое внимание следует обратить именно на "товар", как часть комплекса маркетинга, т.е. на квалификацию персонала, на накопление положительных отзывов клиентов, что в итоге поможет создать положительный имидж частной медицине, - советует Виктория Загайнова. - Основная формула успеха для руководителей частных медицинских учреждений - это создание идеального лечебно-профилактического учреждения, неотъемлемыми атрибутами которого (по мнению потребителей) являются: "брендовый" врач (люди доверяют тем врачам, которых знают), "душевный" врач (доктор должен быть не только профессионалом в своем деле, но и душевным, чутким человеком, который может успокоить и поддержать). Немаловажным фактором успеха является хорошее помещение - привлекательный внешний вид здания, опрятность и чистота внутри помещения способствуют тому, что посетитель комфортно чувствует себя при посещении такого медицинского учреждения.

Бороться с таким сложившимся стереотипом, как воспринимаемая высокая стоимость услуг и "выкачивание" денег, можно, если работать открыто. Например, если пациенту необходимо пройти обследование, сдать какие-либо анализы, ему нужно тщательно все объяснить, для чего нужен каждый анализ, что он дает, чтобы разрушить стереотип "вытягивания" денег. И, выписывая направления на сдачу анализов, лучше предоставить пациенту выбор, где он сможет их пройти. Можно сделать распечатки сравнительных цен на сдачу анализов своей клиники и клиник конкурентов.

В данном случае формула успеха описана для медицинских учреждений в целом. Конечно, в каждом конкретном случае могут быть и другие проблемы, которые требуют исследований под определенные задачи. И только точное знание проблем и возможностей позволит руководителю медицинского учреждения устранить препятствия и максимально использовать возможности рынка".

Маркетинговое агентство "МАРКУС". Тел.: (4232)30-26-21, 30-26-16, 30-29-56.