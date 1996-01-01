Автор "Фиктивных денег" знает, как сбить цены на жилье

Профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр ИСАЕВ провел исследования и подготовил доклад, затрагивающий реализацию национального проекта "Доступное жилье". Свои предложения об уменьшении рыночных цен на жилье он направил Президенту России.

Во-первых, считает профессор, необходимо значительно увеличить налог на имущество в виде жилья для физических лиц (до 20% в год), если на человека приходится свыше 100-120 кв. м. Во-вторых, запретить юридическим лицам приобретать жилую недвижимость, а также свести до минимума перевод помещений из жилого фонда в нежилой. В-третьих, ввести пошлину в случае приобретения жилья иностранцами в проблемных регионах (в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге) в размере не менее 50% его рыночной стоимости. По мнению профессора Александра Исаева, реализация этих предложений позволит в считанные месяцы сбить цены на жилье, как минимум, на 30%. А. Исаев исследует многие актуальные проблемы современной экономики. В частности, его книга "Фиктивные деньги" размещена в Рунете и пользуется популярностью.