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Рост цен в Хабаровске замедлился

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как правило, рынок недвижимости в Хабаровске вполне предсказуем. Но в сентябре этого года он впервые повел себя неожиданно. Если до сих пор средний квадратный метр в сентябре дорожал примерно на 2% (исключением стал только 1998 год), то в нынешнем году темп его роста составил всего 0,5%.

Объяснить это можно лишь тем, что за два предыдущих месяца он вырос на 6,61%, что весьма не типично для летних месяцев. В итоге среднеквартальный темп роста составил 2,37%. В абсолютном выражении стоимость квадратного метра к концу сентября достигла $1142,76 (превысив 30 тыс. руб.).

Несмотря на низкий среднегородской темп роста, в центре Хабаровска квадратный метр в сентябре подорожал значительно. Причем у всех типов квартир - от хрущевок до новых. Наиболее значительно возросли цены на квартиры новой планировки. Средняя цена квадрата у этого типа в центре города к концу сентября составила почти $1910 (51 тыс. руб.).

В районе средней отдаленности активно росли цены на хрущевки. В то же время в районе престижности - ближе к центру - квадратный метр у хрущевок несколько подешевел (почти на $30). Аналогичная картина наблюдалась на окраине, где квадратный метр такого жилья за месяц упал почти на $200. А стоимость такой однокомнатной квартиры снизилась в среднем на $4000. На $3000 подешевели здесь двухкомнатные хрущевки. При этом на первом месте по темпам снижения цен на окраине оказались все же не они, а трехкомнатные и двухкомнатные квартиры новой планировки (падение в среднем на $9000).

Рекорд стоимости в сентябре зафиксирован у двухкомнатной квартиры новой планировки площадью 110 кв. м. в районе ул. Пушкина и Уссурийского бульвара ($340 тыс.). Цена за квадратный метр у нее вполне сопоставима с московскими расценками: $3091. Кроме нее, в десятку лидеров вошли многокомнатные и трехкомнатные квартиры новой и сталинской планировки в центре города - от $139 до $255 тыс.

Замыкала список предлагаемых на продажу квартир в сентябре двухкомнатная сталинка на базе КАФ по $16 тыс. ($380,95 за кв. м.). Вместе с ней в десятку замыкающих попали как однокомнатные квартиры, так и трехкомнатные с окраины города. Среди них - одна новой планировки в Краснореченском совхозе по цене $32 тыс. ($533,33 за кв. м.), другая - улучшенной планировки на Пятой площадке по цене $34 тыс. ($537,12 за кв. м.).

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