Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рост цен в Хабаровске замедлился
Как правило, рынок недвижимости в Хабаровске вполне предсказуем. Но в сентябре этого года он впервые повел себя неожиданно. Если до сих пор средний квадратный метр в сентябре дорожал примерно на 2% (исключением стал только 1998 год), то в нынешнем году темп его роста составил всего 0,5%.
Объяснить это можно лишь тем, что за два предыдущих месяца он вырос на 6,61%, что весьма не типично для летних месяцев. В итоге среднеквартальный темп роста составил 2,37%. В абсолютном выражении стоимость квадратного метра к концу сентября достигла $1142,76 (превысив 30 тыс. руб.).
Несмотря на низкий среднегородской темп роста, в центре Хабаровска квадратный метр в сентябре подорожал значительно. Причем у всех типов квартир - от хрущевок до новых. Наиболее значительно возросли цены на квартиры новой планировки. Средняя цена квадрата у этого типа в центре города к концу сентября составила почти $1910 (51 тыс. руб.).
В районе средней отдаленности активно росли цены на хрущевки. В то же время в районе престижности - ближе к центру - квадратный метр у хрущевок несколько подешевел (почти на $30). Аналогичная картина наблюдалась на окраине, где квадратный метр такого жилья за месяц упал почти на $200. А стоимость такой однокомнатной квартиры снизилась в среднем на $4000. На $3000 подешевели здесь двухкомнатные хрущевки. При этом на первом месте по темпам снижения цен на окраине оказались все же не они, а трехкомнатные и двухкомнатные квартиры новой планировки (падение в среднем на $9000).
Рекорд стоимости в сентябре зафиксирован у двухкомнатной квартиры новой планировки площадью 110 кв. м. в районе ул. Пушкина и Уссурийского бульвара ($340 тыс.). Цена за квадратный метр у нее вполне сопоставима с московскими расценками: $3091. Кроме нее, в десятку лидеров вошли многокомнатные и трехкомнатные квартиры новой и сталинской планировки в центре города - от $139 до $255 тыс.
Замыкала список предлагаемых на продажу квартир в сентябре двухкомнатная сталинка на базе КАФ по $16 тыс. ($380,95 за кв. м.). Вместе с ней в десятку замыкающих попали как однокомнатные квартиры, так и трехкомнатные с окраины города. Среди них - одна новой планировки в Краснореченском совхозе по цене $32 тыс. ($533,33 за кв. м.), другая - улучшенной планировки на Пятой площадке по цене $34 тыс. ($537,12 за кв. м.).
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- В России реально введут налог на воздух
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе