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Рост цен на жилье во Владивостоке остается стабильным и опережающим инфляцию
По данным информационно-аналитического отдела ТД "Аском", с октября прошлого года по октябрь этого цены реальных сделок на вторичном рынке жилья во Владивостоке выросли на 35%. Что касается цен предложения, то по данным "Дальневосточного маркетингового центра" они выросли за год на 29,6%.
В октябре цена предложения на рынке в среднем выросла на 4%, что выше, чем в предыдущие два месяца. Объясняется это сезонным повышением активности и, как следствие, более высокими темпами роста цен. Однако уже на ноябрь и декабрь этот рост прогнозируется на уровне 3% в месяц, а в январе вероятна стагнация цен и весьма вялое поведение продавцов и покупателей.
Вторичный рынок Владивостока в этом году вел себя традиционно. Первый пик роста цен совпал с весенними месяцами, второй идет сейчас - "предновогодний". Каких-то особых сюрпризов не было. Подорожали в большей степени 1-2-комнатные квартиры - на 7,9% и 8,3% соответственно. "Квадрат" в них предлагался в октябре по $1589 и по $1436. Традиционно дороже оставались "метры" только в гостинках - $1680 за 1 кв. м.
В октябре цены на квартиры, предлагаемые в удаленных районах города, выросли на 6%, в районах средней удаленности - на 4%, и в центральных - снизились на 1,6%. Лидировали средние цены предложения на жилье в центре, на Первой речке и Эгершельде - соответственно $1776, $1768 и $1734 за 1 кв. м. Самыми низкими они были в районе Змеинки - $1038. Наибольший рост цен в октябре был зафиксирован в районах Борисенко и БАМ.
Снижение цен на квартиры в центральных районах специалисты объясняют тем, что наиболее дорогие объекты "застабилизировались" в праве собственности и стали меньше выставляться на продажу. Ну, а оставшиеся объекты как по товарному виду, так и по ценам уступают прежнему уровню предложения.
Если вспомнить недалекое прошлое, то в октябре 1999 г. гостинка во Владивостоке предлагалась в среднем по $4170, гостинка с кухней - за $5810, 1- комнатная квартира - за $7800, 2-комнатная - от $11670, 3-комнатная - $16390 и 4-комнатная - $23550.
В октябре этого года, по данным ТД "Аском", гостинки 12 кв. м продавались в зависимости от ценовых районов по $26-36 тыс., гостинки 18 кв. м - по $26-42 тыс., 1-комнатные хрущевки -по $42-64 тыс., 1-комнатные новой планировки - $48-63 тыс., 2-комнатные хрущевки - $46-73,3 тыс., 2-комнатные новой планировки - $53-137 тыс., 3-комнатные хрущевки - $69-88 тыс, 3-комнатные новой планировки - $63-128 тыс. и 4-комнатные новой планировки - $87-113 тыс.
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