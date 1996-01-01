Россияне прежде всего хотят квартиру

Исследование, проведенное "Росгосстрахом" в крупных и средних городах России с населением более 500 тыс. человек, показывает, что приобретение квартиры - одна из главных потребностей россиян, независимо от того, к какой имущественной группе они принадлежат. Намерение приобрести квартиру имеют 17% семей, проживающих в крупных и средних городах. Следом за ней по значимости идут намерения найти более оплачиваемую работу (15%), повысить образование (12%) и купить машину (10%).

Средняя сумма, которую готова потратить средняя семья на приобретение недвижимости, оставляет сегодня 1,3 млн руб. В то же время на сегодня для россиян приоритетным способом финансирования приобретения недвижимости остаются собственные накопления и другие небанковские источники. А 44% от числа тех, кто намерен в ближайшие несколько лет улучшить свои жилищные условия, не собираются пользоваться ипотечным кредитом. Среди тех, кто намерен им воспользоваться, наиболее предпочтительным является кредит на 9-11 лет. Потребители в основном готовы выплачивать по таким кредитам 5-7,5 тыс. руб. в месяц.