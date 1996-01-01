Экипировка для сноубордиста

Спортивные магазины Владивостока начали распродажу велосипедов и купальников. Но в ноябре мало кто задумывается о будущем лете, сейчас самый ходовой товар - коньки, сноуборды и клюшки.

Впрочем, большинство магазинов распродают остатки прошлогодних коллекций, новые поступления ожидаются не раньше конца ноября. Тогда же, по утверждению продавцов, будут сформированы интересные предложения для начинающих горнолыжников и сноубордистов. В прошлом году комплект для начинающего бордера укладывался в сумму от 6500 до 9000 рублей. В него входили доска, ботинки и крепления "бюджетного" типа. Для начинающих горнолыжников предлагали лыжи, крепления, ботинки и палки от 8000 до 10000 рублей за комплект.

В погоне за брендом

По словам продавцов специализированных магазинов, приморские покупатели отдают предпочтение горным лыжам, креплениям и ботинкам фирм Rossignol, Fischer и Elan. На товар этих брендов большой разброс цен. Однако покупка свыше $500 за единицу товара - все же редкость. К горнолыжному комплекту обычно берут очки фирм Uvex или Briko. Сноубордисты с пиететом относятся к доскам BlackDragon, FreeSport, Rossignol, F2, Burton. Любят ботинки Rossignol, AirWalk, Black Dragon, FreeSport, FXR, Head, EAD, Burton и крепления тех же фирм. Как нам сказали в магазине для сноубордистов "Культ личности", главное - не нарваться на подделки: "Даже специализированные магазины торгуют китайским товаром. Ничего криминального в этом нет, но когда на крутом склоне у вас ломается крепление, приятного мало. Отдых будет безнадежно испорчен".

Куртки для бордеров можно купить от 5500 до 12000 руб., штаны 3500-10000 руб. Минимальная стоимость полного фирменного комплекта сноубордиста с доской, креплениями, ботинками, курткой, штанами, шапочкой, перчатками и очками не может быть меньше 28000 рублей. Еще один хит наступающего сезона - хоккейная экипировка. То ли потому, что в Уссурийске открыли Ледовый дворец, то ли из-за появившихся во дворах хоккейных коробок, примерять коньки и стучать клюшками по полу магазинов покупатели начали еще в середине октября. "Приходят покупать велосипеды по случаю распродажи и заодно подбирают экипировку для зимних видов спорта, - сказали нам в магазине "Олимп". - Покупают такой товар в основном подростки".

Хоккейные коньки во Владивостоке предлагают от таких фирм-производителей, как CCM, BlackDragon, СК, Graf, Bauer. Удовольствие покататься обойдется от 1000 до 16000 руб. Можно, конечно, вооружиться только клюшкой EFSI, CCM или Jofa стоимостью от 200 до 1800 рублей. Но обычно берут следующий комплект: коньки, клюшка, наколенники, щитки на колени и шлем. После коньков самое дорогое приобретение - шлем: от 850 до 3000 рублей. Щитки обойдутся в 700-4300 рублей. Налокотники тинейджеры берут реже, как правило, самые дешевые. Цены на них от компаний EFSI, ITECH колеблются в пределах 450- 2500 рублей. "Куртки, штаны, перчатки и даже специальные хоккейные трусы приобретают относительно редко, да и то в основном взрослые игроки, - говорят продавцы. - Теперь это новое увлечение: отцы с удовольствие гоняют шайбу вместе с сыновьями".

Для жен и дочерей приобретаются фигурные коньки от Black Dragon, СК, GRAF, BOTAS за 900-2500 рублей. Костюмы для фигуристок во владивостокских спортмагазинах не продают. Обратившись в несколько модных ателье, мы выяснили, что заказов таких не поступало. "За пять лет существования ателье у нас был только один похожий заказ - шили платье для 10-летней девочки", - рассказала хозяйка ателье.

На тюбинге - за джипом

В преддверии сезона спортивные магазины обновляют ассортимент санок, снегоходов и тюбингов. "В прошлом году хорошо брали снегоходы с тормозами. Их используют как управляемые санки, - сказали в "Экипе". - У нас в городе мало горок для катания, зато много сопок. Люди выезжают в лес, организуют шашлыки и устаивают катания. Тут главное - не повстречаться с деревом, а тормоза на снегоходах используют как руль".

Русские санки с "забором" вместо сиденья и алюминиевой спинкой у молодежи не в чести, такие игрушки покупают для катания 3-5 летних детей. Ребята постарше осваивают склоны на пластиковых "тарелках", а самые смелые - на надувных тюбингах. Их же цепляют за джипы и катаются по льду Амурского залива.

Неожиданностью для продавцов спорттоваров стал спрос на женские гантели и жимфлексеры. Видимо, дамы, позволившие себе немного расслабиться после пляжного сезона, решили вновь набрать форму перед новогодними праздниками. "Гантели - это еще не все. К нам стали приходить за поясами для танцев живота, - смеются продавцы. - Может быть, поставщикам скоро придется и этот товар заказывать. Модная волна как ни как..."