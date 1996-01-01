Мечта домовладельца

Затевая строительство загородного дома, мы в красках представляем себе эффектную картинку придомового окружения: аккуратный японский садик или альпинарий, идеально ровный газон или зеркальный пруд... А получив в распоряжение участок в преддверии зимних холодов, тоскливо смотрим на заросший сорняками пустырь и откладываем общение со специалистами до весны, совершая тем самым большую ошибку. Ведь чтобы к лету ваши фантазии относительно участка могли материализоваться, позаботиться об этом нужно осенью.

Что нам стоит сад построить?

Да-да, именно построить, а не посадить. Прежде чем на вашем участке появится цветущий сад или натуральный лесной пейзаж, не говоря уже о рокариях, альпинариях, бассейнах и водоемах, нужно проделать большую предпроектную работу: провести фото- и топографическую съемку, сделать почвенные и гидрологические пробы, исследовать освещенность участка в разное время суток... Затем, проанализировав все данные, разработать концепцию благоустройства и озеленения, выполнить рабочее проектирование, и только после этого можно заняться непосредственно посадкой деревьев и растений. При условии, что делать это будут специалисты.

"Многие до сих пор путают ландшафтный дизайн с декоративным садоводством, - считает зав. кафедрой ландшафтного дизайна ВГУЭС, член Союза архитекторов России, доцент Григорий ИГНАТОВ. - Но декоративная дендрология - всего лишь одна из составляющих ландшафтного дизайна, подразумевающего организацию среды обитания в целом. У него свои законы, приемы и элементы: от моделирования искусственного рельефа до арома- и стопотерапии. Причем обращаться к специалистам надо сразу же, как только вы приобрели земельный участок, не дожидаясь начала строительства дома, и проводить все работы в комплексе".

Ошибки, которые мы совершаем

"Порой, начитавшись специализированной литературы, клиент берется за дело сам, даже не представляя последствий такой самоуверенности, - говорит Президент Приморской ассоциации ландшафтных дизайнеров, зам. директора студии ландшафтного дизайна "Green Team" Виталия СУЛИМОВСКАЯ. - И совершает первую ошибку. Не имея на руках грамотного ландшафтного проекта, лучше ничего не предпринимать. Неправильно спланированные 5 см площади на 100 кв. м - это 5 кубов неправильно спланированного грунта, которые могут оказаться либо лишними, либо их не хватит.

Еще одна ошибка возникает, когда заказчик сначала прокладывает сети, благоустраивает участок и лишь потом начинает заниматься озеленением. При этом он не учитывает, как будет проезжать к месту посадки машина с грунтом, не нарушит ли она проложенные коммуникации и т.д. Озеленение и благоустройство должны вестись одновременно, причем с самого дальнего угла участка.

Следующая проблема возникает на стыке смежных работ. При несогласованности действий подрядчиков дренажные работы могут повредить электрику, установка подпорной стены - привести к поломке водопровода... Бывает и хуже, когда, не найдя общего языка, подрядчики намеренно вредят друг другу. Виноватого найти сложно, а страдает заказчик. Поэтому мы стараемся убедить клиента проводить работы в комплексе, доверяя их одному подрядчику: либо строительной фирме, работающей под надзором ландшафтного дизайнера, либо ландшафтной компании, выполняющей функции генподрядчика.

Кроме того, мы рекомендуем заказывать ландшафтный проект осенью или зимой, а не весной, как делают многие. Специалисты, которые не только проектируют, но и оказывают комплексные услуги, весной очень загружены. И ландшафтные проекты, которые они выполняют, бывают "сыроваты". К тому же за зиму можно обдумать все детали, заказать малые архитектурные формы и посадочный материал, а весной спокойно заниматься реализацией проекта".

Этого же мнения придерживается и руководитель студии ландшафтного дизайна ЗАО "Паритет-В" Татьяна КОСАРЬ: "У заказчика должно быть время понять, будет ли он чувствовать себя комфортно на благоустроенной нами территории. И, заказав проект осенью, он на протяжении зимы виртуально проживает в нем, прислушиваясь к своим ощущениям. Ландшафтный дизайн - удовольствие дорогое, а менять что-либо в реализованном проекте - еще дороже".

Готовый сад - через неделю

Ровно столько времени требуется специалистам ООО "Приморский парк", чтобы на пустыре вырос полноценный сад. Для этого они используют особую технологию.

"Период с начала ноября до середины апреля - время "физиологического сна" деревьев, а потому самое благоприятное время для их пересадки, - рассказывает исполнительный директор компании Александр ЗАЛЬЦМАН. - Особенно это касается больших деревьев - крупномеров. Многолетнее дерево, подобно организму взрослого человека, любую операцию переносит тяжелее молодого. И чтобы избежать осложнений, мы осуществляем пересадку с помощью специального оборудования, которое позволяет выкопать корневую систему - до 2 метров в диаметре - максимально бережно. Затем ее нужно грамотно упаковать и аккуратно транспортировать на участок заказчика, - здесь тоже много нюансов. Кроме того, мы берем на себя все заботы - от благоустройства территории и посадки деревьев до вывоза лишнего грунта и услуг по уходу за садом: борьба с сорняками и грызунами требует не только терпения, но и специальных знаний".

У "Приморского парка" есть собственный лесопитомник, где выращиваются как местные деревья и растения, так и импортные. Также он сотрудничает с иностранными питомниками и готов исполнить любой каприз клиента. Если, конечно, растения, на которых настаивает заказчик, выдерживают приморский климат. Компания дает годовую гарантию на посаженные растения (при условии правильного ухода) и не меньше покупателя заинтересована в результате.

"Поскольку посадка крупномеров декоративно-лиственных пород - удовольствие дорогое, прежде чем очищать участок под строительство и ландшафтные работы, я рекомендую клиентам по возможности сохранять растущие на нем деревья, - говорит Татьяна Косарь. - Приведя их в надлежащий вид и разбавив новыми экземплярами, можно снизить расходы на озеленение. А вот высадке взрослых плодовых деревьев я бы предпочла саженцы-двухлетки, тем более что они начинают цвести очень быстро".

"Порой заказчики везут растения самостоятельно из Москвы, - рассказала Виталия Сулимовская. - Мы не возражаем, если при этом они следуют уже разработанному ландшафтному плану и заданному ассортименту. А все возникающие вопросы решаем по телефону".

"Я бы не советовал слишком увлекаться дорогой экзотикой, - говорит Григорий Игнатов. - Во-первых, шикарные южные растения могут просто не прижиться или не так себя повести. Во-вторых, дальневосточная флора - богатейшая по составу, и причудливым "заморским" растениям можно найти достойную замену. Вьющиеся лианы, можжевельник, туя, хвойные деревья выглядят не менее роскошно, а главное - отлично адаптированы к нашему климату".

В ногу с модой

Ландшафтные композиции, подобно одежде или мебели, тоже подвержены моде. Самая знаменитая в мире профессиональная выставка садов - Chelsea Flower Show - вот уже 160 лет подряд проходит в Англии, причем билеты на нее заканчиваются за полгода до открытия.Соответствуют ли работы приморских ландшафтных дизайнеров общемировым тенденциям? С этим вопросом мы обратились непосредственно к исполнителям.

"Многие актуальные приемы и формы, которые мы предлагаем, следуя ландшафтной моде, не находят понимания у клиентов, - говорит Татьяна Косарь. - В то время как в Европе больше всего ценится естественность, например, пейзажные зарисовки в стиле кантри, наши заказчики больше склонны к некоторой парадности и даже помпезности: ротондам, баллюстрадам, большим фонтанам... Что, кстати, вполне понятно: ландшафтный дизайн для российских частных застройщиков - это что-то новое, и им надо пережить все те этапы, которые уже прошли европейские домовладельцы. Мы стараемся им помочь. Недавно организовали курсы по ландшафтному дизайну, и планируем сделать их регулярными".

"Мы немного отстаем и от заграничных коллег, и от московских, - подтверждает Виталия Сулимовская. - И это выражается, прежде всего, в нехватке материалов и аксессуаров: малых архитектурных форм, садовой мебели и т.д. Когда четко выдерживаешь идею, это ощущается особенно остро. Что касается стилей, в которых мы работаем, то отправной точкой при создании проекта являются пожелания заказчиков. В 90% случаев они желают видеть на своем участке "джентльменский набор": газон, баню, беседку, зону барбекю, водоем (либо бассейн) и альпийскую горку. Иногда их желания противоречат друг другу, и тут уже мы должны проявить твердость, определить приоритеты и строго придерживаться выработанной концепции".

Словом, обустройство придомовой территории - задача не из легких. Но если вы все сделаете правильно, то на ней появится живая динамичная композиция, которую можно будет читать, как художественный роман с захватывающим сюжетом и характерными героями.