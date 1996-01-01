Новый год под пальмами

Тем, кто хочет встретить Новый год не в заснеженной России, а слушая ласковый шепот теплых морских волн, либо вихрем спускаясь с крутых трасс горнолыжных курортов, нужно побеспокоиться об этом уже сегодня. Туристические фирмы едва успевают обрабатывать запросы клиентов. Мы решили узнать, чем они собираются удивить своих туристов нынешней зимой.

В рейтинге туристических предпочтений дальневосточников традиционно лидирует Юго-Восточная Азия. Впрочем, палитра предложений удовлетворит и тех, кто пляжным шортам предпочитает лыжные костюмы или чопорные смокинги.

Тайские метаморфозы

Самое экстремальное, что можно сделать зимой, окунуться в лето. И что бы там ни говорили, а Таиланд по-прежнему остается самым эффективным лекарством от холода и зимней спячки. Недавний военный переворот в Таиланде не повлиял на выбор дальневосточников, рассказали в турфирме "Аллигатор". А прошедшие осенью во Владивостоке и Хабаровске роуд-шоу, организованные Управлением по туризму Министерства Таиланда, в очередной раз доказали: эта страна не перестает будоражить воображение своих гостей. Отправившись в кулинарный тур, можно овладеть секретами тайской кухни, и, кто знает, вдруг удастся разгадать одну из тайских загадок? А выбрав программу муа тай (тайского бокса), взять мастер-классы этого боевого искусства. Постичь основы медитации в буддистских центрах, совершить треккинг в горах на севере страны, поохотиться в море на тунца или марлина, поиграть в игру аристократов на лучших гольфовых полях и своими глазами увидеть, как цветет вишня в природных парках Чианг Мая в тайском январе, - Таиланд легко реализует даже самые фантастические желания.

На Золотом берегу сидели...

...Англичанин и француз, немец и швейцарец - из европейской зимы в австралийское лето стремятся улететь не только российские туристы. "Золотой берег Австралии - это лучшие песчаные пляжи, уползающие в бесконечность, многоголосая шоу-стрит с ночными клубами, гудящие словно пчелиный рой казино и захватывающие аттракционы в стиле "вестерн", - рассказывает Наталья ЗАИКИНА, менеджер турфирмы "Пасифик-Лайн". - Насладившись пляжным отдыхом, можно отправиться в культурную столицу страны Мельбурн или финансовый центр Сидней с его кварталами миллионеров и вечнозелеными садами".

Горы, лыжи и адреналин

Тем же, кто расслабленной неторопливости предпочитает мощный выброс адреналина, впору отправляться на любой из горнолыжных курортов. Выбирайте - французский Шамони, австрийский Инсбрук или швейцарский Давос, - "Пасифик-Лайн" отправит вас туда, куда укажете. Даже на снобистский Санкт-Морице, один из самых фешенебельных курортов Европы, неоднократно становившийся местом проведения олимпийских игр и чемпионатов мира. Здесь, помимо роскошных горнолыжных спусков, вас ждут крокет на льду, скачки и собачьи бега по застывшим озерам, а самые отчаянные могут попробовать себя в экстремальных спусках на тоббогане.

В гости к Йоулопукки

Самый знаменитый персонаж Скандинавии - Рождественский Дед (он же Санта-Клаус, он же Дед Мороз) - живет в Финляндии, в той ее части, что зовется Лапландией. Именно сюда летят письма, подписанные неровным детским почерком, с просьбами исполнить самую заветную новогоднюю мечту. "Поездка сюда подобна машине времени: поглощенные деловой суетой серьезные взрослые превращаются в детей, забывая обо всех балансах, котировках и поставках", - уверяют менеджеры "Мирабель Тур". - Им все приносит искреннее удовольствие - диплом о пересечении полярного круга, аттракционы знаменитого Санта-Парка и посещение хорошо знакомой по голливудским фильмам деревни Санта-Клауса"... Непременно попарьтесь в финской сауне, наполненной ароматом лапландских трав, попробуйте фирменной финской оленины с морошкой и брусникой или дымящегося копченого угря. А потом, умчавшись на оленьих или собачьих упряжках вглубь заснеженных равнин, окунитесь в удивительную атмосферу умиротворенности и покоя, складывающуюся из снега - такого пушистого и неправдоподобно белого, - воздуха, который хочется пить глотками, всполохов северного сияния и мерцания сотен крохотных свечей, рассыпанных по спящей Лапландии...

К крестному отцу

Что мы знаем о Сицилии, кроме того, что это родина крестного отца и сердце итальянской коза ностра? На самом деле, это интереснейшее в плане экскурсионной программы место, где хранятся следы византийского и арабского господства, где очень тесно переплетены Европа, Азия и Африка. А еще здесь изумительные пляжи, утопающие в оливковых рощах горы - неудивительно, что здесь предпочитали проводить "зимние каникулы" европейские монархи. "Моринс-Тур" предлагает приморцам "присоединиться", выбрав турпоездку "Новый год в Сицилии". Познакомьтесь с родиной Архимеда - Сиракузами, посетите город-памятник ЮНЕСКО Ното, ощутите всю прелесть знаменитого Палермо - это привнесет в празднование Нового года особенный привкус. Кстати, зима на Сицилии - сезон знаменитых красных апельсинов. И пусть у любой сказки есть конец. Купаясь в восхитительных ароматах цветущих апельсиновых рощ, об этом совсем не хочется думать...

Американские каникулы

Турфирма "Пасифик-Лайн" готова организовать "американские каникулы" в самых популярных городах США. Отличный повод перенестись из снежной зимы в солнечный Майами с его роскошными пляжами, зажигательными ночными клубами и белоснежными яхтами, составить личное впечатление об одном из величайших городов современности - Нью-Йорке, а также прогуляться по бульвару Голливуд и представить себя жителем Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

В вихре Венского вальса

"Предновогодняя Вена чудо как хороша, - рассказывает директор компании "Мирабель Тур" Елена АНДРЕЕВА. - Рождественские базары проходят здесь уже более 700 лет. Туристы приезжают со всех уголков мира, чтобы почувствовать вкус настоящего Рождества, сотканный из восхитительной смеси: запахов ели, имбиря и специй. И не вздумайте уходить с базара, не попробовав традиционного австрийского рождественского угощения: глинтвейна, пунша и имбирного пряника".

Знаменитым венским балам чуть более двух столетий. Самый главный - императорский - устраивается в новогоднюю ночь во дворце Хофбург. В то же время на площади перед собором святого Стефана начинается гигантская вечеринка. Зажигательная музыка, шампанское и горячие закуски не дадут заскучать и замерзнуть. Отбросьте условности и почувствуйте себя Золушкой. Неважно при этом, сколько вам лет: 30 или 50. В такую ночь исполнится любое желание!

Впрочем, это лишь малая толика заманчивых предложений приморских турфирм. Где встречать приближающийся 2007 год - в "бананово-лимонном" Сингапуре, заснеженной Лапландии или в одном из племен Новой Гвинеи, - решать вам. Для дальневосточных турфирм нет ничего невозможного.