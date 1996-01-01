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Миграция абонентов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровский филиал ОАО "ВымпелКом" продолжает замену кода DEF федеральных номеров абонентов сети "Билайн" на Дальнем Востоке. В федеральных номерах первые три цифры (код DEF) 902 и 904 меняются на 962.

О сроках замены номера все абоненты сети "Билайн" извещаются с помощью голосовых, либо СМС сообщений. В течение трех месяцев со дня извещения соединение с абонентом можно будет осуществить как по-новому, так и по-старому номеру.

Как пояснила коммерческий директор Хабаровского филиала ОАО "ВымпелКом" Анна БЕЛЯКОВА, действия по замене номеров обусловлены решением Федерального агентства связи (№331 от 16 января 2006 года). В нем говорится о необходимости произвести замену кода принадлежности сотовому оператору. Номера с префиксами 902, 904 принадлежали "Дальтелекому". Согласно постановлению замена федерального номера должна быть произведена до 31 января 2007 года.

Со слов Анны Беляковой, операция не представляет сложности. При этом пользователи услуг связи приобретают более широкие возможности компании "Билайн", в том числе международный роуминг, включая услуги GPRS.

Извещение о смене номера получают те, чей мобильный телефон постоянно активен (включен), но уже сейчас любое физическое лицо без уведомления может прийти в салон сети "Даль Телеком Трэйд", ДИКСИС или "Сотовый Мир" и произвести смену номера.

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