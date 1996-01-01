Чисто по-итальянски

Во Владивостоке, в районе Второй Речки, начала работу "Итальянская химчистка".

Предприятие функционирует уже второй месяц, хотя официального открытия еще не было - на данный момент химчистка еще не полностью укомплектована оборудованием, в ближайшее время ожидаются поставки из-за рубежа. Пока здесь принимают текстильные изделия, а также одежду из натурального и искусственного меха, в планах - чистка дубленок, кожаных изделий, крашение.

Название полностью соответствует действительности: предприятие работает на итальянском оборудовании с использованием итальянских препаратов. Напомним, во Владивостоке это уже шестое предприятие, которое оказывает услуги по химической чистке одежды.