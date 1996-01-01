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Железнодорожники запускают новый фирменный поезд
За летний период дальневосточные железнодорожники перевезли более 2 млн человек, выручив 1 млрд 771 млн руб. По словам заместителя начальника ДВЖД по пассажирским перевозкам Сергея ФОМИЧЕВА, основная часть выручки (74%) была получена от дальних пассажирских перевозок. И это учитывая тот факт, что за период с июня по сентябрь из общего количества пассажиров 80% было перевезено на поездах местного сообщения и лишь 20% - на поездах прямого сообщения.
Кроме того, за летний период железнодорожники перевезли 6 млн 171 тыс. человек на поездах пригородного направления. Для того чтобы справиться с таким потоком, на ДВостЖД курсировало 12 пар дополнительных пригородных поездов. А чтобы сократить число безбилетников, на остановках Хабаровского отделения дороги был организован перронный контроль.
В следующем месяце на рельсы встанет новый фирменный поезд "Амурский экспресс" (Хабаровск - Благовещенск). График движения почти такой же, как у фирменного поезда "Океан": в 19.00 отправление, в 9.00 прибытие.
Не забыли железнодорожники и про свое обещание внедрить в Хабаровске опыт пассажирских перевозок ОАО "Экспресс - Приморье" (это совместная компания по пассажирским перевозкам: 51% акций принадлежит РЖД, 49% - администрации). В настоящий момент специалисты ДВостЖД ведут переговоры с администрацией края. Определяются размеры долевого участия, суммы инвестиций и т.д. Ожидается, что в следующем году новая компания приступит к работе.
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