Десятый праздник живота

Осень - самое сытное время в году: сбор урожая, забой животных и птицы, копчение колбас, варка осеннего пива и X Межрегиональная продовольственная выставка-ярмарка "Дальпищепром-2006". Все это непременные атрибуты хабаровской осени.

В этом году Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края совместно с администрацией Хабаровской ярмарки собрали под одной крышей около 170 фирм. Почти половина - из соседних регионов, а также гости из Китая, Японии.

- Представлены были не только готовые продукты, но и сырье, полуфабрикаты, пищевые концентраты и ингредиенты. И если горожане приходили на выставку купить алтайского молочка, якутской колбаски или еще чего-нибудь повкусней, то бизнесмены преследовали другие цели. На ярмарке был представлен весь спектр оборудования для производства, переработки, хранения, транспортировки, сортировки, фасовки, упаковки, маркировки, складирования, тестирования пищевой продукции. Можно было познакомиться с фирмами, разрабатывающими дизайн-интерьер магазинов, ресторанов, кафе, баров и т.д.

На прошедших во время ярмарки семинарах специалисты раскрывали секреты организации торгового места, объясняли тонкости наладки промышленного оборудования и знакомили с последними стандартами пищевой санитарии. Подробней об этом читайте в следующем номере "Золотого Рога" в Хабаровске".