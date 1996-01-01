Обманутым дольщикам обещана помощь президента

Как заявил Президент РФ Владимир ПУТИН, решение проблем пострадавших соинвесторов строительства жилья является задачей государственного значения.

Всего в России зарегистрировано порядка 300 домов, недостроенных по вине недобросовестных компаний. Путин подчеркнул, что ответственность за ситуацию на рынке долевого строительства жилья несет государство.