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Китайцы будут строить по 16 тысяч за квадрат

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Китайцы будут строить дома в России", - заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр БУРЕНИН. Они будут привлечены к выполнению российского национального проекта "Доступное жилье".

В ближайшее время планируется подписать соглашение, по которому китайская строительная компания "Золотой город" из Шеньяна возведет в Иркутске жилой квартал из 20 девятиэтажных зданий. Квартиры в новых домах будут примерно на треть дешевле, чем в среднем в Иркутске.

Предполагается, что фиксированная цена за квадратный метр будет составлять 16 тыс. руб. и не повысится к моменту сдачи домов в конце 2007 г. Проект и материалы для нового квартала будут российские. Например, планируется использовать современный материал полистиролбетон, который в 1,5-2 раза дешевле бетона и кирпича, требует значительно меньше связующего материала, а дополнительное утепление ему вообще не нужно.

Андрей Буренин считает, что привлечение китайских строителей создаст конкуренцию на рынке жилья.

"В финансовой части дополнительных рисков для покупателей квартир абсолютно нет. Речь идет лишь о том, что китайские организации будут выполнять подрядные работы. Поэтому сама схема организации процесса и генеральный подрядчик строительства - российские", - подчеркнул он. "Что касается качества строительства, то к любым компаниям, будь они китайские, российские или какие-то другие, которые строят на территории нашей страны, предъявляются абсолютно идентичные требования по безопасности", - добавил он. "Их одинаково курируют государственные органы, которые должны заниматься вопросами качества. Поэтому здесь я тоже не вижу больших рисков, чем при строительстве любой организацией РФ", - пояснил депутат.

Он также отметил, что сейчас китайский рынок намного дальше российского продвинулся в плане технологий. "Для этого достаточно съездить в Шанхай и посмотреть - там же все строят китайские организации. Мы прекрасно видим, какое там качество", - сказал Буренин. Надо понимать, уверен он, что этот процесс на самом деле есть лишь один из примеров глобализации.

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