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Вторичный рынок жилья: прогнозы поменялись

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Аналитики сходятся во мнении: рост цен на рынке практически приостановился. Если раньше к Новому году все эксперты прогнозировали очередной "подарок" - рост цен на 10% и выше - (здесь были расхождения в прогнозах), то сейчас ожидается примерно такое же снижение.

Наталья КИРСАНОВА, риэлтор:

Рост цен на вторичном рынке практически остановился. Несмотря на это, многие продавцы по инерции продолжают выставлять недвижимость на продажу еще по завышенным ценам. Спрос сократился: покупатели ждут снижения стоимости жилья. Скоро наступит стабилизация цен на вторичном рынке - стремительных изменений (как роста, так и падения) не предвидится. Возможен небольшой откат цен, но превышать 10% он не будет. В октябре активный спрос и вовсе затихнет.

Борис МОРОЗОВ, риэлтор:

До Нового года рост цен на вторичном рынке приостановится. Вероятнее всего, стоимость жилья даже немного снизится, однако предполагаемое снижение вряд ли составит более 10%. До конца декабря 2006 года рынок будет "статичен": низкий спрос и высокое предложение.

Пока все участники рынка не осознают, что ситуация изменилась и роста цен как такового больше не будет, количество сделок не увеличится. Покупатели станут ожидать серьезного снижения стоимости жилья, а продавцы будут не соглашаться снижать ценники.

Марина ГУСАКОВА, риэлтор:

Однозначно можно сказать, что покупателей стало намного меньше. Уже сейчас объекты "прямой" продажи (отсутствие "встречной" покупки со стороны продавца) выставляются не на одну неделю. Сегодня некоторые предложения вообще не рассматриваются, в то время как летом аналогичные квартиры продавались всего за несколько дней. Так, с апреля по июль 2006 года жилье продавалось еще до того, как объявления о его продаже доходили до газет.

В настоящее время некоторые продавцы уже начинают соглашаться на торг. Ситуация меняется на противоположную: если раньше цены диктовали продавцы, то теперь окончательное решение остается за покупателем. Сегодня только ипотечные клиенты готовы покупать жилье по более высокой цене, потому что они ограничены в сроках.

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