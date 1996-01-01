В крае намолотили уже более 34 тыс. т сои

В хозяйствах Приморья уже намолочено более 34 тыс. т семян сои.

Общее количество намолоченного здесь зерна - почти 16 тыс. т. Как сообщил заведующий отделом растениеводства департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края Геннадий КУРКОТ, администрация края уделяет особое внимание развитию соеводства, поскольку соя - стратегически важная культура для сельского хозяйства Приморья.

"У сои высокая закупочная цена и стабильный сбыт в крае и за его пределами. Хозяйства Приморья, выращивающие эту культуру, регулярно обеспечиваются средствами защиты от вредителей и сорняков", - добавил Куркот.