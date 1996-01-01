Приморцы предпочитают Nokia и Samsung

Спрос на сотовые трубки в крае, по мнению специалистов, повторяет общероссийские тенденции. В Приморском крае покупатели активно приобретают сотовые телефоны от Nokia и Samsung.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний "Связной" Елена НОГОТКОВА, в Приморье лучше, чем в остальных регионах, продаются телефоны Motorola. Американский гигант на приморском рынке опережает только финская Nokia.

В число самых продаваемых в крае моделей трубок вошли Motorola v3i, Motorola L7, Sony Ericsson К750i. И - старенькая, но симпатичная и надежная Nokia 1100 (данные по итогам августа-сентября).

В салонах "Евросети" в третьем квартале список популярных моделей возглавили телефоны Samsung. За ним следуют сотовые BenQ-Siemens. По мнению PR-менеджера ДВ филиала компании "Евросеть" Константина СОЛОХИНА, приморский сотовый рынок мало отличается от российского.

"В настоящее время по всей стране лидерство перешло к компании Samsung, которая быстрее других компаний выводит на рынок новые модели и чаще обновляет линейку телефонов".