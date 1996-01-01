Ярмарка автомобильного тщеславия

Три совершенно разные по тематике и предполагаемой аудитории выставки - "Печатный двор", "Энергетика. Электротехника" и "Транспорт-2006" - были объединены под крышей спорткомплекса "Динамо" и прошли в одно время.

От такого симбиоза больше выиграли "печатники". Еще задолго до открытия выставки о них было немало сказано по ТВ и на радио. "Под них" пригласили высоких гостей из администраций всех уровней. Да и уже на самой выставке-ярмарке анонс диктора-информатора больше касался книгопечатания.

"Энергетики" и "транспортники" от такого слияния были явно не в восторге. Особенно были уязвлены компании и организации, представившие на суд посетителей товары и услуги автотранспортного назначения и автомобильного рынка. По их признанию, они были неприятно удивлены отсутствием должного внимания к ним со стороны организаторов.

- Мы как на задворках, - призналась менеджер регионального представительства одного крупного российского автозавода.

Если приморских участников автосалона более или менее знают, и названия компаний, что называется, "на слуху", взять тот же "Форум" или "Примавтотранс", то, глядя на скучающих у своих стендов представителей хабаровских, иркутских и казанских компаний, становилось не совсем уютно. Проделать путь в несколько тысяч километров, чтобы столкнуться вот с таким невниманием?

Однако, к чести Владивостока, весть о выставке-ярмарке "Транспорт-2006" разошлась быстро, и уже на второй день у представителей компаний практически не осталось буклетов и прейскурантов.

Как и ожидалось, самое большое предложение поступало от дилеров автопроизводителей. Так, сравнительно молодая компания "РТО-Сервис" представила целую линейку автомобилей "КамАЗ", начиная седельными тягачами и заканчивая разнокалиберными автобусами "НефАЗ" Нефтекамского автобусного завода. По словам менеджера компании Елены АБРАМОВОЙ, несмотря на популярность на Дальнем Востоке грузовиков американских и азиатских производителей, у продукции Камского автозавода есть достаточно почитателей. Подтверждением этого служит уровень продаж в Приморье. Так, за последние три года, раскрыла коммерческую тайну Елена Абрамова, "РТО-Сервис" поставила для своих заказчиков более 170 грузовиков во все регионы Дальнего Востока.

Но на "Транспорте-2006" российские производители говорили не только об успехах своих производств. Так, на том же КАМАЗе сегодня задыхаются от спроса и заказчикам машин приходится ждать по три месяца. Это, говорит, Елена Абрамова, на руку компаниям, занимающимся импортом. Пока коньюнктура играет на руку отечественным производителям грузовой техники, но что будет завтра, когда на рынок прорвется китайский грузовик, не берется предсказать никто...

Как всегда широко были представлены смазочные материалы. Пожалуй, впервые автомобилисты могли познакомиться с продукцией крупнейшего мирового производителя масел, французского концерна Total.

В общем же выставка оставила двойственное впечатление. С одной стороны, необходимость ее проведения навеяна развитием автомобильного рынка и рынка услуг, появлением новых тенденций, усилением конкуренции, с другой - отношение со стороны организаторов в крупнейшем автомобильном городе страны задевало и посетителей, и участников.