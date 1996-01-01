Во Владивостоке открылись полезные выставки

С 25 по 27 октября 2006 года во Владивостоке пройдут две специализированные выставки - "Транспорт" и "Энергетика. Электротехника". Выставки проводятся в 12-й раз. В этом году в выставке принимают участие 65 компаний из 18 городов России, а также компании из Японии.

Специализированные выставки-ярмарки предоставляют возможность приобрести новейшее оборудование, спецтранспорт, комплектующие, запчасти, резинотехнические изделия, средства контроля, наблюдения, учета от ведущих производителей России. Также можно будет ознакомиться с новыми технологиями диагностики, автосервиса.

В рамках выставок пройдут семинары по актуальным проблемам в области энергосбережения. Организаторами выставок являются: администрация Приморского края, ООО "Дальэкспоцентр", член Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Общественный Совет предпринимателей Приморья, ОАО "Приморавтотранс".

Тел. для справок: (4232) 300-418, 300-518.