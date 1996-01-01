Кто во Владивостоке строить не умеет

Вероятность, что с нового года лицензирование будет отменено, сегодня резко снизилась. Против этого скоропалительного решения выступают профессионалы, и увеличивающееся количество рушащихся зданий подтверждают их правоту. Обладание лицензией всегда было показателем уровня мастерства той или иной строительной компании.

По просьбам потенциальных заказчиков и инвесторов строительства мы публикуем с разрешения Приморского филиала "ФЛЦ" Росстроя" списки компаний, лишенных решением арбитражного суда лицензий на право заниматься строительной и проектной деятельностью, и компаний, по которым сейчас принимается такое решение. Заметим, что суд пока не сделал поблажек ни одной из компаний, по которым было сделано представление органа лицензирования.