Строительство нового "доступного жилья" начинается с торжеств

Торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание жилого дома, возводимого на условиях ипотеки, прошла на минувшей неделе в Хабаровске.

Новый дом на 330 квартир войдет в комплекс жилых домов, возводимых на условиях ипотеки в новом микрорайоне Хабаровска, ограниченном улицами Краснореченской - Индустриальной - Пионерской - Флегонтова. Новый микрорайон имеет непосредственное отношение к краевой программе строительства ипотечного жилья в рамках национального проекта "Доступное жилье".