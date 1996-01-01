Цены на жилье в Москве стабилизируются

Связано это с исчерпанием спекулятивного спроса на жилье и стремительным увеличением объема предложения. Ситуация на региональных рынках будет развиваться по московскому сценарию, сообщает Rokf.Ru.

"Потенциальные покупатели квартир крутят пальцем у виска и не хотят выкладывать за них астрономические суммы" - так описывают ситуацию на московском рынке риэлтеры. Продать недвижимость становится все труднее, количество сделок уменьшается. Сейчас квартиры в столичных спальных районах предлагаются по $4-5 тыс. за кв. м, не говоря уже о центре города. Эксперты предупреждают, что налицо все симптомы перегрева рынка, и предсказывают стагнацию.