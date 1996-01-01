Почем квадратный метр в ДВФО

Эксперты Ассоциации строителей России представили сравнительный анализ стоимости 1 квадратного метра недвижимости на первичном и вторичном рынках в 63 субъектах Федерации.

Анализ показал, что на себестоимость жилья значительно влияют затраты застройщиков: на приобретение земли, строительные материалы, подключение к сетям. В связи с этим рост цен на жилье аналитики Ассоциации называют нормальной рыночной тенденцией. Дальневосточный Федеральный округ не отличается большим разбросом стоимости квадратного метра. Здесь этот показатель колеблется в пределах от 18 до 33 тыс. руб. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Республике Саха, и они составляют на первичном рынке 27 992,6 руб., а на вторичном - 33 311,3 руб. Самые низкие показатели наблюдаются в Чукотском АО, и на первичном рынке они составили 18 128,6 руб., а на вторичном - 21 023,8 руб. В среднем стоимость колеблется в пределах от 20 до 24 тыс. руб. на первичном и от 21 до 25 тыс. руб. - на вторичном рынке.