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Почем квадратный метр в ДВФО
Эксперты Ассоциации строителей России представили сравнительный анализ стоимости 1 квадратного метра недвижимости на первичном и вторичном рынках в 63 субъектах Федерации.
Анализ показал, что на себестоимость жилья значительно влияют затраты застройщиков: на приобретение земли, строительные материалы, подключение к сетям. В связи с этим рост цен на жилье аналитики Ассоциации называют нормальной рыночной тенденцией. Дальневосточный Федеральный округ не отличается большим разбросом стоимости квадратного метра. Здесь этот показатель колеблется в пределах от 18 до 33 тыс. руб. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Республике Саха, и они составляют на первичном рынке 27 992,6 руб., а на вторичном - 33 311,3 руб. Самые низкие показатели наблюдаются в Чукотском АО, и на первичном рынке они составили 18 128,6 руб., а на вторичном - 21 023,8 руб. В среднем стоимость колеблется в пределах от 20 до 24 тыс. руб. на первичном и от 21 до 25 тыс. руб. - на вторичном рынке.
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