Получи, семья, квартиру

В Приморском крае в этом году еще 293 участника краевой программы "Квартира - молодой семье" станут обладателями собственного жилья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Сергей ДАРЬКИН.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, на рабочем совещании в администрации края, подведены предварительные итоги первого этапа работы программы "Квартира - молодой семье", завершающегося в нынешнем году. Участники совещания проинформировали, что ключи от новых квартир в домах, строящихся в Лесном квартале, получат 154 молодые семьи из Владивостока. В муниципальных образованиях края для 139 семей квартиры и дома будут приобретены на вторичном рынке жилья - на средства, выделенные из краевого бюджета.