Куриная демография в Приморье в порядке

На птицефабриках Приморского края в полтора раза по сравнению с прошлым годом увеличилось поголовье птиц.

На 15,8% выросла яйценоскость кур и на 3% - среднесуточный привес бройлеров. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, интенсивное развитие птицеводства в Приморье, в первую очередь, обусловлено значительной государственной поддержкой. Так, птицефабрики как энергоёмкие предприятия получают субсидии на оплату электроэнергии. Только в 2006 г. в краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 42 млн руб.