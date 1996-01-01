В Уссурийске появится торгово-экономическая зона КНР

Представительная китайская делегация побывала в Уссурийске. Как сообщает уссурийская газета "Коммунар", в ее составе были заместитель министра по экономике и промышленности из Пекина и полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Москве. Их встречали председатель Уссурийской думы Николай РУДЬ и представители администрации городского округа.

Гости приехали с проектом-предложением: создать на территории Уссурийска торгово-экономическую зону КНР. Проект обсуждался с министерством торговли Китая. Китайские инвесторы готовы направить на реализацию проекта большие капиталовложения. В настоящее время китайская сторона ведет переговоры с властью о размещении этой зоны в районе МРО, где планируется выделить под застройку территорию площадью более 1 тысячи квадратных метров. На ней предполагается возвести несколько предприятий промышленного производства, торговли и сферы услуг.