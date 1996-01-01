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В Приморье появится федеральная аптечная сеть

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первой из федеральных аптечных сетей, заявившей о планах в отношении Приморья, стала "Ригла". Эксперты отмечают, что федеральные сети могут столкнуться с дефицитом подходящих помещений в регионе и, чтобы развиваться, им придется покупать местных игроков. В свою очередь чтобы конкурировать с федералами, местные аптечные сети будут вынуждены снижать цены.

Группа компаний "Протек" намерена направить часть средств, вырученных от выпуска облигаций на 5 млрд руб., на приобретение аптечных сетей и единичных аптек, говорится в информационном меморандуме компании, подготовленном в преддверии размещения ценных бумаг. На эти цели компания планирует направить 2,78 млрд руб.

Планы дальнейшего развития сети "Ригла" предполагают активную региональную экспансию. В числе приоритетных регионов утвержден и Приморский край - на 2007 г. Планы развития сети на 2007 г. предполагают открытие 113 супермаркетов здоровья в 13 городах-миллионниках, в том числе и во Владивостоке, открытие более 150 аптечных учреждений в рамках программы ДЛО.

Досье

По данным "Фармэксперта", "Ригла" занимает 2-е место среди российских фармсетей по объему продаж. Сеть насчитывает более 400 аптек в 23 регионах России, из них 250 - фарммаркеты, остальные работают в рамках программы по дополнительному лекарственному обеспечению. Оборот "Риглы" в 2005 г. составил $107 млн. Аптечная сеть "Ригла" входит в группу компаний "Протек". Конечным бенефициаром холдинга "Протек" является ее основатель, председатель совета директоров Вадим ЯКУНИН (контролирует 96% акций), венгерской Gedeon Richter принадлежит 4% акций.
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