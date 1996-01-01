В Приморье появится федеральная аптечная сеть

Первой из федеральных аптечных сетей, заявившей о планах в отношении Приморья, стала "Ригла". Эксперты отмечают, что федеральные сети могут столкнуться с дефицитом подходящих помещений в регионе и, чтобы развиваться, им придется покупать местных игроков. В свою очередь чтобы конкурировать с федералами, местные аптечные сети будут вынуждены снижать цены.

Группа компаний "Протек" намерена направить часть средств, вырученных от выпуска облигаций на 5 млрд руб., на приобретение аптечных сетей и единичных аптек, говорится в информационном меморандуме компании, подготовленном в преддверии размещения ценных бумаг. На эти цели компания планирует направить 2,78 млрд руб.

Планы дальнейшего развития сети "Ригла" предполагают активную региональную экспансию. В числе приоритетных регионов утвержден и Приморский край - на 2007 г. Планы развития сети на 2007 г. предполагают открытие 113 супермаркетов здоровья в 13 городах-миллионниках, в том числе и во Владивостоке, открытие более 150 аптечных учреждений в рамках программы ДЛО.