Бассейны открыли купальный сезон

Спортивные комплексы "Олимпиец", "Восход", "Спартак" и бассейн ТОВМИ предлагают свои услуги детям и взрослым.

Плавание вместо психотерапевта

- Записаться в бассейн просто, сложнее уговорить себя не пропускать тренировки, - говорит одна из завсегдатаев "Олимпийца", подтянутая пожилая дама. - Мы с подругами уже больше десяти лет плаваем круглый год, поэтому всегда в форме.

Разговор состоялся в раздевалке, где, трудно скрыть изъяны фигуры. Любители водных процедур охотно поделились опытом: для кого полезно оздоровительное плавание, кому лучше позаниматься аквааэробикой, а кому привлечь к занятиям мужа и детей. "Семейное плавание по выходным помогло моей семье лучше всякого психотерапевта", - с гордостью говорит одна из женщин. "А я своего второго ребенка в воде рожала, потом вместе с ним училась плавать в обществе "Крепыш". Теперь он у меня занимается в начальной спортивной группе, а я хожу на аквааэробику. По выходным плаваем в бассейне с дочкой и мужем. Подружки говорят, что у меня скоро жабры вырастут", - шутит другая собеседница.

Какое бы вы ни выбрали для себя оздоровительное направление в бассейне, для начала придется навестить врача. Взрослым достаточно заглянуть к терапевту и дерматологу, детям - посетить педиатра и сдать анализы. Для не имеющих времени стоять в больничных очередях в спорткомплексе "Олимпиец" работает свой кабинет врача. Справка на одно посещение обойдется в 20 руб., на месяц - в 150 руб. Справка, полученная в районной поликлинике, тоже небесплатна - от 100 до 300 руб. Но она действительна в течение полугода.

При покупке абонемента на месяц с вас потребуют фото 3Х4, а внутрь бассейна не пустят без купальника, тапок и шапочки. Кстати, в каждом бассейне существует собственная мода на купальники. В "Спартаке" и "Восходе", к примеру, любят открытые бикини. В "Олимпийце" берут пример с девушек- спортсменок и предпочитают закрытые. Цвета сланцев, купальника и полотенца у наиболее "продвинутых" модниц совпадают. После заплыва неплохо бы просушить волосы. Фен можно взять напрокат (от 10 до 20 рублей). Но если принести свой, то за пользование электроэнергией возьмут половину стоимости.

Аквааэробика исключает травмы

Абонемент в бассейн бывает разовым, на месяц, три, полгода и год. В "Олимпийце" разовое посещение обойдется взрослому в 90 руб., ребенку - в 70, пенсионеру - в 50. А в "Спартаке" со взрослого возьмут 60 руб., а детского разового абонемента здесь нет. В бассейне ТОВМИ один час обойдется для взрослого в 100 руб., для ребенка - 80 руб. В "Восходе" посетители до 16 лет платят 80 руб., старше - 90 руб. Месячный абонемент по программе "Свободный абонемент" в "Олимпийце": для детей - 800 руб. (12 посещений) и 600 руб. ( 8 посещений); для взрослых - 1140 руб. (12 посещений) и 760 ( 8 посещений). Занятия с тренером дороже для взрослых и дешевле для детей. Например, по программе "Оздоровительное плавание" с детей возьмут 680 (12 посещений) и 520 (8 посещений), со взрослого - 1200 (12 посещений). В группе "Семейное плавание по выходным", соответственно, 60 и 80 руб. Обучать плаванию детей берутся за 560 руб., взрослых - за 1200. Стоимость группы аквааэробики зависит от времени занятий, дешевле утром и днем (800 руб. в месяц), дороже вечером (960 руб.)

В "Спартаке" учат плавать даже новорожденных младенцев. За месяц занятий в группе для детей от 0 до 4 лет "Крепышок" возьмут 1500 руб. Причем, плавать будут только малыши, а мамам и папам разрешено наблюдать, как их чадо проходит профилактику нарушений осанки, развивает чувство равновесия и координации. Детей с 4 до 6 лет ждут в группе "Маленькие рыбки", где тренер выясняет, станет ли ребенок в будущем чемпионом или просто не побоится заплывать за буйки. "Чемпионы" с 7 лет переводятся в группу "Олимпийские надежды", умеющие хорошо плавать - в группу "Дельфины" ( с подводными эстафетами и играми), плохо плавающие - в группу "Веселые пираты" ( с использований досок и прочих приспособлений для привыкания к водной стихии).

Для взрослых в "Спартаке" есть две группы: "Swimming intro" и "Aqua-аэробика". Первое - это ни что иное, как занятия с тренером для взрослых. Если же говорить об аqua-аэробике, то эти занятия сжигают гораздо больше калорий, чем тренировка в спортивном зале. Благодаря сопротивлению воды исключены травмы и снижена нагрузка на суставы. "Главное, что наши тренировки поднимают настроение. Aqua-аэробика не противопоказана даже тем, у кого есть проблемы с позвоночником, потому что мы используем специальный аквапояс, - рассказала тренер Юлия ХОБТА.

В бассейне ТОВМИ "Свободный абонемент" предлагают за 800 руб. (2 раза в неделю) и за 1000 руб. (3 раза в неделю) взрослым. Детям он обойдется в 650 и 800 руб. соответственно. Детей в бассейн пускают с четырех лет. Есть и занятия аквааэробикой: 1300 руб. за 12 посещений в месяц.

В спорткомплексе "Восход" отношение к детям строже, пропуск в воду получают только 7-летние, заплатив 70 руб. за одно занятие с тренером. Взрослые могут плавать 10 раз в месяц всего за 850 руб.

Остается лишь добавить, что сеансы в бассейне длятся 45 минут. Все остальное время посетители тратят на одевание-раздевание, душ и приведение себя в порядок. Бассейны работают с 8 утра до 8 вечера, сеансы начинаются каждый час. Однако на некоторые из них попасть невозможно, когда занимаются спортивные группы и студенты. "Уточняйте время заранее", - порекомендовали "ЗР" в комнате выдачи абонементов спорткомплекса "Олимпиец".