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Хабаровск лишается "медвежьих углов"
Улица Джамбула продолжает принимать цивилизованный вид. На этот раз строители срывают старое и кладут новое дорожное полотно от остановки "Забайкальская" до "Брестской". Работы осложняются трамвайными путями.
Профиль дороги (вдоль стадиона "Нефтяник") понизился почти на полметра. Ранее дорога была более холмистой, теперь ее выровняли. Требуется так же понизить и высоту трамвайного полотна. Но сделать это можно, только прервав движение трамвая на несколько дней.
По планам администрации города этот участок дороги должен быть сдан в эксплуатацию до нового года. К слову сказать, участок улицы Джамбула от остановки "Брестская" до "Советской" ремонтироваться будет еще нескоро и по отдельному плану. Частный сектор и воинская часть на этом участке расположены так, что без серьезной перепланировки невозможно соблюсти нормативы по ширине проезжей части, пешеходной зоны и т. п.
Параллельно с работами по ул. Джамбула рабочие сделали сквозной улицу Брестскую. Ранее она представляла собой два отрезка не соединенной напрямую трассы. Теперь по ней можно проехать от начала до конца. На реконструкцию этих двух участков дороги в этом году муниципалитетом потрачено около 6 млн руб.
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