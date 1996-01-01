В Хабаровске открылся новый гипермаркет

Новый продуктовый гипермаркет "Простор" открылся в Хабаровске. Это первый случай в крае, когда подобные торговые комплексы открывает предприятие-производитель. Кроме этого, этот магазин самый крупный: первая очередь торгового комплекса, открывшаяся в минувшие выходные, составляет 2 тыс. 650 кв. м. После окончания строительства второй очереди, общая площадь гипермаркета вырастет до 5 тыс. кв. м.

Красную ленточку перерезали генеральный директор общества "Кооператор-2", учредитель гипермаркета "Простор" Владимир ПОДОБЕД, министр пищевой промышленности и потребительского рынка края Сергей ЛОПАТИН, председатель городского комитета по торговле, бытовому обслуживанию и потребительскому рынку Сергей КАЗАЧЕНКО. По словам Владимира Подобеда, руководство "Простора" сделает все, чтобы привлечь своего покупателя. Здесь же будут расположены колбасные, рыбные, мясные, салатные и хлебобулочные цеха. А Сергей Лопатин заявил, что цены на товары в новом торговом центре будут ниже, чем у конкурентов. Хотя бы на 10%.