Европу ждет обвал цен

За последние десять лет рост стоимости жилья в Европе составил от 100 до 300%, поэтому в ближайшее время существует большая вероятность перегрева рынка и резкого падения цен на жилплощадь в восьми основных европейских странах. К такому выводу пришли авторы доклада Deutsche Bank Research "Цены на недвижимость в США падают: следующая Европа?".

В исследовании рассмотрен рынок недвижимости восьми стран Западной Европы: Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Ирландии, Швеции, Испании, Великобритании. Эксперты DB Research выявили, что риск обвала рынка жилья в ближайшее время наиболее вероятен в Испании и Ирландии, где риск на рынке жилья оценивается по семибалльной шкале в 5,9 и 6,4 балла. Великобритания, Нидерланды и Дания получили по 5 баллов, Швеция - 4,5, Франция - 3,9, а Германия - 2,7.

Шкала риска составлялась на основе 14 показателей, таких как цена, макроэкономические данные, система ипотечного кредитования, структура рынка жилья и другие. Исследователи особо подчеркнули, что рынок Германии в этом списке стоит особняком и менее всего подвержен рискам по причине негибкости рынка жилья.

По данным доклада, рынки недвижимости в США и Европе тесно взаимосвязаны, именно поэтому эксперты опасаются цепной реакции из Америки. Корреляционный анализ цен на недвижимость по обе стороны Атлантики за последние 20 лет показал, что тенденции на европейском рынке жилья практически совпадали с движениями на американском рынке. Так, индекс корреляции США с европейскими странами в среднем составляет 0,5-0,8 (полное совпадение рыночной динамики оценивается в единицу). "Связи двух рынков, без сомнения, не являются прямыми, но являются косвенными - через макроэкономическую зависимость экономик ЕС и США", - отмечают авторы доклада.

В августе этого года продажи на вторичном рынке жилья в США упали впервые за последние 11 лет. Средняя сумма сделки на вторичном рынке упала на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Общее число сделок снизилось на 0,5%. Аналитики прогнозируют дальнейшее охлаждение рынка. "Вероятность благоприятного развития событий падает с каждой плохой новостью с рынка США и со стремительным годовым ростом цен на недвижимость в Европе, связанным с повышением процентной ставки. Без сомнения, если наблюдаются искажения в мировой экономике", - отмечает эксперт DB Research Тобиас ДЖАСТ. Он советует не прибегать к инвестициям в недвижимость для получения гарантированной выгоды в долгосрочной перспективе.

В ЕС экспертов в первую очередь беспокоит стремительный рост цен и доступность жилья. Все рекорды побили Ирландия и Великобритания, где рост цен за последнее десятилетие составил 300 и 200% соответственно. В Испании констатирован более умеренный рост - 150%, тогда как в самих США цены за десять лет выросли на 100%. "С 1998 г. недвижимость в большинстве стран стала менее доступной", - отмечает в докладе Тобиас Джаст. При составлении индекса доступности жилья учитывался такой фактор, как средняя выплата по ипотечному кредиту по отношению к среднему доходу. Так, сейчас, по данным международного агентства недвижимости ЕRA Immobilier, дороже всего квартира обходится в Лондоне (в среднем в 478 тыс. евро), в Дублине (368 тыс. евро), в Мадриде (357 тыс. евро), в Стокгольме (325 тыс. евро), в Берлине (182 тыс. евро).

Впрочем, пока европейские риэлторы не склонны драматизировать ситуацию. "Риски всегда существуют, но через месяц ситуация может измениться. К примеру, в Великобритании об обвале говорили еще в 2004 году, но потом рост цен немного поутих. Банк Англии в августе понизил базовую ставку до 4,75%, чтобы умерить пыл, рост цен в этом году составит 10-20%, а в следующем уже понизится до 7-10%", - отметил РБК daily генеральный директор британского риэлторского агентства LondonDom.com Егор ШИШКОВСКИЙ. По его словам, в Испании уже сейчас существует избыток предложения недвижимости в прибрежных зонах.