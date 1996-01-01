Госдума просит генпрокурора принять меры по защите прав дольщиков

Государственная Дума приняла обращение к генеральному прокурору РФ Юрию ЧАЙКЕ, в котором содержится просьба принять меры по защите прав граждан - участников долевого жилищного строительства, которые пострадали от деятельности недобросовестных застройщиков.

"По данным ассоциации "Строители России", на сегодняшний день насчитываются десятки тысяч граждан - участников долевого строительства, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, а также насчитывается более 400 объектов незавершенного строительства", - говорится в этом документе.

Депутаты просят генерального прокурора провести проверку требований законодательства в осуществлении процедур банкротства застройщиков, а также обратить особое внимание на законность процедуры реализации отчужденного у них имущества и обоснованности оценки этого имущества.

Депутаты просят в январе 2007 г. проинформировать их о принятых Генеральной прокуратурой мерах.

Одновременно депутаты приняли аналогичное обращение к председателю Высшего арбитражного суда РФ Антону ИВАНОВУ. В этом документе отмечается, что рассмотрение дел указанной категории в арбитражных судах "затягивается коммерческими организациями, нечестно использующими для этого процессуальные нормы". "В частности, до настоящего времени не приняты судебные решения по коммерческим искам и по заявлениям о банкротстве фирм-застройщиков", - отмечается в обращении.