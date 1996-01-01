Приморские картофелеводы обещают по 200 кг на брата

На прошлой неделе в Приморском крае начали убирать рис, на повестке дня - гречиха и поздние овощи (морковь, капуста, свекла). А вот уборка картофеля подходит к завершению.

Как рассказал "ЗР" заведующий отделом растениеводства краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Геннадий КУРКОТ, в этом году под картофель в Приморье было занято порядка 43 600 га в хозяйствах всех категорий. Ожидается, что урожай картофеля в этом году составит более 400 тыс. тонн. Если учесть, что в Приморском крае проживает чуть более 2 млн человек, то на каждого жителя придется 200 кг картофеля - по мнению специалистов, это неплохой показатель.