Каждый пятый ждет скидок

Методом телефонного интервью было опрошено 200 человек. В ходе опроса выяснилось, что сезонными скидками при покупке товаров пользуются 18% от числа опрошенных. Подавляющее большинство (82%) сезонными скидками не интересуется.

Среди товаров, на которые объявлены скидки, наиболее популярны одежда и обувь. При этом 76,2% от числа ответивших предпочитают покупать одежду со скидками в летний период. Обувь пользуется наибольшим спросом в весенне-осенний и зимний периоды. Верхнюю одежду чаще всего покупают летом, когда скидки на нее самые большие.

Результаты опроса показывают, что четырех человек из пяти (82,9%), пользующихся сезонными скидками, ассортимент предлагаемых на распродаже товаров в целом устраивает, а 17,1% опрошенных придерживаются обратного мнения.

В ходе опроса респонденты также высказали свои предположения относительно целей, с которыми устраиваются сезонные распродажи. По мнению большинства опрошенных (76,5%), фирмы, прежде всего, избавляются таким образом от невостребованного товара. 14% ответивших считают, что сезонные распродажи со значительными скидками способствуют формированию положительного имиджа той или иной фирмы в глазах покупателей. 7% полагают, что фирмы объявляют сезонные скидки с целью дать возможность покупателям приобрести тот или иной товар за меньшие деньги.

По итогам этого социологического опроса становится ясно, что возможность приобрести тот или иной товар с сезонной скидкой использует каждый пятый опрошенный.