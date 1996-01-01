В Хабаровске прошла 9-я межрегиональная специализированная выставка продуктов питания и торгового оборудования "ДальПищеПром-2005". В ней приняли участие около 140 фирм. За четыре дня ярмарку посетили около 10 тыс. человек. В основном список участников выставки был представлен фирмами Хабаровского края. Около 40% участников этого года - гости из других регионов страны и зарубежья: Приморского края, Амурской области, ЕАО, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Саратовской области, Алтайского, Красноярского и Курганского краев, Новосибирской, Омской областей, Республики Чувашия, а также участники из Вьетнама и Китая.

"Наш покупатель стал разборчивым. Что попало, лишь бы набить холодильник продуктами питания, покупать не станет. Сегодня люди готовы платить за хорошую, качественную продукцию", - заявил на пресс-конференции, посвященной открытию выставки-ярмарки "ДальПищеПром-2005", первый зам. министра пищевой промышленности и потребительского рынка края Алексей НОВИКОВ.

Где бы ни заметил на ярмарке толпящихся у прилавков покупателей, там обязательно продавали колбасную продукцию и полуфабрикаты. Прямо не выставка, а колбасный рай. Наиболее широко здесь были представлены приморские мясопереработчики: "Ратимир", "Надежда", "Никольск-Уссурийск", "Владбекон", группа компаний "Полюс", мясокомбинат "Лесозаводский", ООО "Нива-К" (торговая марка "Деликон").

Не отставала по популярности от приморской мясная продукция хабаровских переработчиков, хотя покупателей у экспомест местных фирм было значительно меньше. Это "Григ", Хабаровский пищевой комбинат (филиал "Крайпотребсоюза"), "Мерилен", "Колобок", "Вайтл". Так, компания "Колобок", выпускающая мясные полуфабрикаты, на рынке пищевой продукции отработала только один год. Но она уже сумела завоевать доверие у торгующих организаций и покупателей качественной продукцией, которую делает из мяса, закупаемого у местного населения. В основе многих продуктов, которые выходят за ворота предприятия (20 т в месяц), - оригинальные рецепты, которые не встретишь у других переработчиков.

Выставка "ДальПищеПром" проводится ежегодно с 1996 года и является одной из самых крупных продовольственных выставок на Дальнем Востоке со сложившейся репутацией и традициями, сообщил генеральный директор Хабаровской международной ярмарки Валерий ЧЕРЕПАНОВ. Если на первой выставке свою продукцию представляли 52 компании, то в этом году число участников ярмарки выросло почти в три раза, и она приобрела статус международной. Все больший интерес к ней проявляют фирмы из Китая, Южной Кореи, Вьетнама. Так, внешнеторговая компания "Да Янг" (КНР) предлагала на наш рынок сушеные морепродукты. А вьетнамская фирма VEGETEXCO - овощные и фруктовые консервы.

Время проведения данного мероприятия выбрано не случайно, отметила зам. гендиректора Хабаровской ярмарки Людмила УВАРОВА. Традиционно именно осенью заключаются солидные контракты на поставку продуктов питания, строятся планы на следующий год. Представляя на ярмарке уже известные торговые позиции и марки, участники выставки "ДальПищеПром" в то же время успешно осуществляли продвижение новой перспективной продукции.

Запах копченой рыбы и морепродуктов чувствовался издалека. Обилие на прилавках даров моря поражало воображение. Разнообразные рыбные деликатесы представили фирмы "Усадьба", Хабаровский производственно-торговый рыбокомплекс, "ДВ ареал" из Хабаровска.

Затейливые булочки, пышные караваи, разнообразные сорта хлеба - все это можно было увидеть на прилавках экспомест хлебозаводов №7 и №4, промкомплекса №1 артели старателей "Амур" (Хабаровск), Хабаровского зерноперерабатывающего комбината (дополнительно крупы), хлебозавода №3 (Комсомольск-на-Амуре). Большую номенклатуру макаронных изделий представил Хабмакаронсервис (торговая марка "Макрона"). Термостабильные начинки, цукаты, декоративные шоколадные продукты, глазури, применяемые в хлебопекарном и кондитерском производстве, - компания "Сандал" из Хабаровска.

Любители горячительных напитков могли приобрести вино-водочную продукцию у фирм "Арго", "Уссурийский бальзам" из Приморья, горпищекомбината "Совгаванский", Хабаровского ликеро-водочного завода, Комсомольского горпищекомбината. Бойко разливали пенный напиток у пивных стоек ООО "Уссурийское пиво", ООО "Биир" из Хабаровска (торговая марка "Виктория"), "Дальпиво" (Комсомольск-на-Амуре). Всевозможное торговое и холодильное оборудование на все лады расхваливали менеджеры компаний "Трейд мастер", "Русский проект", "Торговый дизайн" (Хабаровск), ООО "Cлавутич" (Чебоксары). ООО "Асгард" из Владивостока представило новейшие образцы упаковочного оборудования, компания "Технологическое оборудование" (Приморье) - технологические линии по переработке мяса и рыбы.

Но участники ярмарки не только представляли свою продукцию, за которую покупатель голосовал рублем, подчеркнула директор выставки Людмила РЕЗНИКОВА. Также на тематических семинарах они делились своим мастерством с другими и учились сами. Так, ООО "Чистота XXI век" из Владивостока провело семинары на тему производственной санитарии пищевых предприятий. А сотрудники фирмы "Восход" из Саратова поведали о современном хлебопекарном и кондитерском оборудовании.

На ярмарке прошел конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки". На рассмотрение конкурсной комиссии подано более 79 заявок от 46 предприятий на соискание золотой медали, рассказала Л. Уварова. 51 экспонат был удостоен большой золотой медали, еще 20 - получили золотые медали. Среди победителей в номинации "Продовольственные товары": ООО "Григ ЧЕРНОБЕЛЬСКОГО" (Хабаровск) за колбаски сырокопченые "Киевские"; предприниматель Наталья ИЛЬИНА, компания "Колобок" (Хабаровск) - за пельмени "Сибирские" и ушки грибные "Ильинские"; ООО "Уссурийское пиво" (Приморье) - за пиво светлое специальное фильтрованное "Медовушка Золотистая". В номинации "Промышленные товары" лучшими названы: фирма "Unox" S.p.A. (Италия) - за пароконвектомат UNOX XB 403 G, представленный хабаровским филиалом фирмы "Торговый дизайн" (Москва); ООО "Чистота XXI век" (Владивосток) - за моющее средство "Биомол КМ".