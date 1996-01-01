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Сроки госрегистрации ипотеки будут сокращены
Соглашение о сотрудничестве подписали в конце октября в Москве Федеральная регистрационная служба и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. В нем среди прочего речь идет о сокращении сроков госрегистрации ипотеки. Аналогичная договоренность была достигнута в Хабаровске между Главным управлением регистрационной службы по Хабаровскому краю и ЕАО и Хабаровским краевым ипотечным агентством.
В Хабаровском крае ситуация иная. Как сообщили в краевом ипотечном агентстве, средний срок госрегистрации сделок по ипотеке уже сегодня составляет в Хабаровске 10 дней. Вместе с тем в соседнем Приморском крае при больших объемах ипотечного кредитования процедура регистрации занимает 3-5 дней. В том числе и поэтому участники местного рынка ипотеки положительно оценивают достигнутое 27 октября на межведомственном совещании, проведенном первым заместителем председателя правительства края Владимиром ПОПОВЫМ, соглашение о поэтапном сокращении сроков госрегистрации ипотеки в крае до 3-5 дней.
Подчеркивая имеющийся рост объемов ипотечного кредитования, Дмитрий ЧЕШУЛЬКО, директор ХКИА, отмечает тот факт, что сокращение сроков регистрации ипотечных договоров всегда актуально, т.к. чем меньше срок, тем выше оборачиваемость денежных средств, тем больше кредитов можно выдать. Это, в свою очередь, может стать дополнительным стимулом для запуска программ ипотечного кредитования по стандартам АИЖК в большем числе банков. При соответствующих объемах кредитования банки смогут быстрее формировать покрытие для выпуска ипотечных ценных бумаг. Пока в Хабаровском крае по стандартам АИЖК работает только Далькомбанк. А почти за год работы краевого ипотечного агентства был выдан всего 61 ипотечный кредит по линии АИЖК, и 135 - по программе правительства края - ипотека под строящееся жилье.
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