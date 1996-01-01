Интернет через "8-200" появился в Комсомольске

ОАО "Дальсвязь" начинает предоставлять в кредит жителям города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края коммутируемый доступ к сети интернет - услугу "Интернет для всех". Теперь абонентам компании нет необходимости заключать договор или приобретать интернет-карту. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе "Дальсвязи".

Услуга "Интернет для всех" предоставляется через индекс междугородного вызова "8-200" и оплачивается абонентом по факту выставления счета в квитанции по оплате услуг связи. Тариф на услугу "Интернет для всех" во все дни недели: с 8:00 до 20:00 - 35,64 рублей в час, или 0,99 копейки в секунду; с 20:00 до 24:00 - 25,92 рубля в час, или 0,72 копейки в секунду; с 00-00 до 04-00 и с 06-00 до 08-00 - 18,36 рубля в час, или 0,51 копейки в секунду; с 04-00 до 06-00 - 16,2 рублей в час, или 0,45 копейки в секунду.