"Дальневосточная международная туркомпания" открыла допофис

"Дальневосточная международная туристическая компания" открыла дополнительный офис продаж в центре города по адресу ул. Калинина, 80.

Клиентам предлагается большой выбор туров в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и Африку. Уже появились в продаже рождественские и новогодние туры на популярные курорты в Таиланд, Сингапур, на о-в Бали и о-в Хайнань.